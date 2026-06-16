Düzenlenen program ve ödül süreci ile işletmelerde hayata geçirilen teknolojik iyi uygulamaların görünür kılınması, kurumlar arasında deneyim paylaşımı ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandı.

KalTek Cup 2026’nın jürisinde; alanında uzman isimler yer aldı: Özyeğin Üniversitesi Akademisyen ve Özyeğin- Beysad Dijital Dönüşüm Merkezi Genel Müdürü Erinç Albey, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhun Kundakcıoğlu, Şahince Otomotiv Genel Müdürü Özgür Şahin ve BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar jüride yer aldı.

Ödül sürecinin duyurulması ile Bursa’daki kuruluşlardan toplam 37 başvuru geldi. Jürinin değerlendirmeleri ile 10 kuruluş finale kaldı. Ödül sonuçları 10 Haziran Çarşamba günü sahneden açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre; Birincilik, İkincilik, Üçüncülük Ödülleri ve Jüri Özel Ödülleri verildi. Katılımcılar finale kalan projelerin sunumları, ödül töreni ve teknik gezi gibi farklı aktivitelerle dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında bilgi ve deneyimle buluştular.

Birincilik Oyak Renault’un

KalTek CUP 2026 Teknolojik İyi Uygulamalar Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nü Roboscope projesiyle Oyak Renault, İkincilik Ödülü’nü BorVision projesiyle Borçelik, Üçüncülük Ödülü’nü ise Sherlock projesiyle Bosch kazandı. Etkinlikte Jüri Özel Ödülleri ise Inspectrix projesiyle Coşkunöz’e ve Kaynak Sırası Optimizasyonu projesiyle Oskim’e verildi.