Çevresel sorumluluk anlayışını üretim süreçlerinin merkezine yerleştiren GOTEC-G Otomotiv, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüşüm süreçlerinin etkin yönetilmesi konularındaki çalışmalarıyla belgeyi almaya hak kazandı. Sıfır Atık uygulamalarının günümüzde yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı zamanda sanayinin sürdürülebilir geleceği açısından önemli bir gereklilik olduğuna dikkat çeken GOTEC-G Otomotiv Genel Koordinatörü İldem Doğan, şirket olarak çevre dostu üretim anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. İldem Doğan, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adımı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmamız, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirme ve kaynaklarımızı daha verimli kullanma konusundaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Sanayi kuruluşlarının çevre üzerindeki etkilerini azaltması, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından sıfır atık uygulamaları büyük önem taşıyor. GOTEC-G Otomotiv olarak üretim süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, çevresel performansımızı artıracak yatırımları hayata geçiriyoruz” dedi.