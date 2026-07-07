The smarter E Europe çatısı altında gerçekleşen organizasyonda; güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli mobilite, şarj altyapıları ve akıllı enerji yönetimi alanındaki en yeni teknolojiler sergilendi. Avrupa pazarının önemli vitrinlerinden biri olarak kabul edilen fuar, özellikle elektrikli araç şarj altyapılarında yaşanan dönüşümü ve yenilikçi çözümleri yakından takip etmek isteyen sektör temsilcileri için güçlü bir buluşma noktası oldu.

Bemis, fuarda elektrikli araç şarj ürün ailesindeki yeni çözümlerini ilk kez uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Markanın yeni nesil taşınabilir AC şarj çözümü Pro Mobile 2, fuarda ilk kez görücüye çıkan ürünler arasında yer aldı. Kullanıcı dostu yapısı, taşınabilir formu ve gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çeken Pro Mobile 2, Bemis’in AC şarj cihazları alanındaki ürün çeşitliliğini daha da güçlendiren yeni bir adım olarak öne çıktı. Fuarın Bemis açısından en önemli başlıklarından biri ise ürün ailesinin DC şarj çözümleriyle genişlemesi oldu.

AC şarj cihazlarıyla pazarda güçlü bir konum elde eden Bemis, yeni DC şarj cihazlarını da ilk kez Münih’te sektör profesyonellerinin beğenisine sundu. Böylece marka, elektrikli araç şarj altyapılarında yalnızca AC çözümlerle değil, artık DC hızlı şarj teknolojileriyle de daha geniş bir ürün gamı sunma yolunda önemli bir aşama kaydetti. Almanya’da düzenlenen bu önemli uluslararası fuarda yer alan sayılı Türk firmalarından biri olan Bemis, yerli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetini Avrupa sahnesinde temsil etti. Şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği yerli elektronik kart ve yazılım imalatı ile yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve teknoloji üretim gücünü de fuar ziyaretçilerine gösterdi.

Güçlü marka olma hedefi

Bemis standı, fuar boyunca elektrikli araç şarj altyapıları, AC ve DC şarj çözümleri, yazılım entegrasyonları ve yerli teknoloji üretimi konularında yoğun ilgi gördü. Farklı ülkelerden gelen sektör temsilcileri, distribütörler, yatırımcılar ve teknoloji profesyonelleri; Bemis’in yeni ürünleri ve genişleyen şarj cihazı ailesi hakkında detaylı bilgi aldı. Bemis, Power2Drive Europe / Intersolar Europe Fuarı’ndaki katılımıyla global pazarlardaki büyüme hedeflerini bir kez daha ortaya koydu. AC’den DC’ye uzanan genişleyen ürün ailesi, yerli elektronik kart ve yazılım geliştirme gücü, mühendislik altyapısı ve uluslararası vizyonuyla Bemis; elektrikli araç şarj teknolojilerinde Türkiye’den dünyaya açılan güçlü markalardan biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.