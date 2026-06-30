Uludağ Koleji öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık sürecinde elde ettikleri başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Düzenlenen deneme sınavlarında 9 kez 500 tam puan almayı başaran öğrenciler, gösterdikleri istikrarlı performansla önemli bir başarıya imza attı.

Disiplinli çalışma, planlı hazırlık süreci ve doğru akademik rehberliğin sonucu olarak elde edilen başarı, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından da takdirle karşılandı.

Uludağ Koleji'nden yapılan açıklamada, "Deneme sınavlarında 9 kez LGS 500 tam puan başarısı gösteren öğrencilerimiz; azmin, disiplinin ve doğru rehberliğin somut bir örneğini ortaya koydu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.