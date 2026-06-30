‘Mühendislik Zekâsının Yükselişi’ ana temasıyla düzenlenen organizasyonda, alanında uzman isimler yapay zekâ, teknoloji, sürdürülebilirlik ve liderlik konularında önemli sunumlar yaptı.

Programın ilk bölümü, İş Fütüristi, Stratejist ve Yazar Ufuk Tarhan’ın “Yarının İşini Yarına Bırakma, T’LEŞ” başlıklı sunumuyla başladı. Başarıya giden yoldo hız faktörünün önemine değinen Tarhan, geleceği yakalamak için yapay zekânın aktif kullanımının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise “Zekâ Çağında Değer Yaratmak: Dayanıklı ve Güçlü Kurumların İnşası” konulu konuşmasında, kurumların sürdürülebilir başarı elde etmelerinde başta yapay zekâ olmak üzere teknolojik yeniliklerden yararlanmalarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Oturumların devamında söz alan WSI Londra ve Türkiye Yönetici Ortağı Hande Ocak Başev, “Mühendislikten Yapay Zekâ Mimarlığına: Yeni Bir Yolculuk” sunumunda çarpıcı veriler paylaştı. Kurumlarda yapay zekâ kullanım oranının yüzde 88’e ulaştığını belirten Başev, "Araştırmalar kurumların yüzde 39’unun bu projeleri kâra dönüştürdüğünü, yüzde 28’inin ise sonuç alamadığını gösteriyor. Başarının sırrı, yapay zekânın kabiliyetini doğru yerde uygulayacak 'merak' duygusunda saklı" dedi.

Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da yapay zekânın meslekleri yok edeceği kaygısına kapılmak yerine, getireceği fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirten bir konuşma yaptı. Küçükşabanoğlu hem kamunun hem de özel sektörün iş planlarını bu yeni çağa göre yapılandırması gerektiğini ifade etti.

Kadın mühendisler deneyimlerini paylaştı

Konferans kapsamında TÜMKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Köksal’ın moderatörlüğünde ‘İlham Veren Kadınlar Paneli’ gerçekleştirildi. Panelde söz alan SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, etkin yönetişim ve şeffaflığın önemine değinerek, "Başarı ve mevkiler geçici, dokunulan hayatlarda iz bırakabilmek çok kıymetli" dedi.

KAGİD Hatay Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kıral ise KEBO markasının başarı hikayesini anlatarak, doğal ürünlerin önemine dikkat çekti. Kıral ayrıca, deprem felaketinin ardından Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasında kadın dayanışmasının ve ortaya konan sosyal gücün hayati bir rol oynadığını vurguladı.