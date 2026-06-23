KalDer Bursa Şubesi ile Referans Holding arasında uzun yıllardır devam eden iş birliğinin bir yansıması olarak hayata geçirilen buluşma; dostluk, dayanışma ve birlikte üretme kültürünü güçlendiren sosyal bir platform niteliği taşıdı. Katılımcılar, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek doğa ile iç içe bir ortamda bir araya gelme fırsatı buldu. Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu ve Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır, KalDer ailesini Bakioğlu Çiftliği’nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek katılımcılara teşekkür etti ve bu tür buluşmaların sürdürülebilir ilişkiler ve ortak değer üretimi açısından önemine dikkat çekti. Etkinlik boyunca Bakioğlu Çiftliği’nin doğal atmosferi katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Çiftliğin simgelerinden olan atlar etkinlik alanında yer aldı ve misafirlere doğayla iç içe keyifli bir deneyim sundu. Gecenin sunumunu KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur üstlendi. Program kapsamında KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez tarafından Referans Holding’e teşekkür plaketi takdim edildi. Günün en çok beklenen anı olan konser bölümünde sahne alan güçlü sesiyle Işın Karaca, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Davetliler şarkılara hep birlikte eşlik ederek yazın gelişini coşkuyla kutladı. Müzik, doğa ve dostluğun birleştiği bu özel atmosfer etkinliğe enerjik bir final yaptı. KalDer üye ve gönüllülerinin bir araya gelerek bağlarını güçlendirdiği bu özel buluşma, yaz mevsimini karşılayan keyifli ve samimi anlarla sona erdi.

İş dünyası buluşmaya devam ediyor

25 yılı aşkın süredir kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Referans Holding, güçlü üretim altyapısı ve entegre iş modeliyle sektöründe fark yaratıyor. Yerinde ve taşıma yemek hizmetleri başta olmak üzere; unlu mamul üretimi, lojistik dağıtım merkezi, besi çiftliği ve tarımsal faaliyetleri kapsayan yapısıyla topraktan sofraya uzanan tüm süreci kendi bünyesinde yönetiyor. Bu güçlü ekosistem sayesinde müşterilerine yalnızca hizmet değil, kalite, güven, izlenebilirlik ve sürdürülebilir değer sunan Referans Holding, iş dünyasının tercih ettiği çözüm ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Profesyonel catering ve organizasyon hizmetlerindeki deneyimiyle iş dünyasının önemli buluşmalarına ev sahipliği yapmayı sürdüren Referans Holding, iş ortakları ve paydaşları için değer yaratan organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Entegre üretim altyapısı, güçlü operasyonel kabiliyeti ve misafir deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla şirket, yalnızca hizmet sunan bir marka değil, kurumların güvenilir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.