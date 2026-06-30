Otomotiv başta olmak üzere tekstil, makine, metal, kablo, kimya, lojistik ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Bursalı firmalar, küresel pazarlardaki zorlu koşullara rağmen ihracattaki başarılarını sürdürdü. Bursa'nın en büyük ihracatçısı bu yıl da Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. oldu. Firma, 1 milyar 865 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde 15'inci sırada yer aldı. İkinci sırada Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunurken, firma 1 milyar 213 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye genelinde 20'nci sıraya yükseldi. Listede ilk 100 içerisinde ayrıca ismini açıklamayan bir Bursa firması da yer aldı.

Otomotiv ağırlığı dikkat çekti

Bursa'nın ihracat listesine damga vuran sektör yine otomotiv oldu. Oyak Renault, Bosch, Karsan, Beyçelik Gestamp, Coşkunöz Dış Ticaret, Şem Otomotiv, Kirpart, ODELO, Mako, Rollmech, Akwell Bursa, Feka Otomotiv, Hitachi Astemo Turkey, Çelikform Gestamp, A-Plas, T.K.G. Otomotiv ve diğer otomotiv sanayi firmaları Bursa'nın ihracat gücünün temelini oluşturdu. Otomotivin yanı sıra Yeşim Tekstil, Küçükçalık Tekstil, Almatex Tekstil, Akbaşlar Tekstil, Asil Çelik, Borçelik, Döktaş, Gemlik Gübre, CEMTAŞ, Hastavuk, Penguen Gıda, Arclog Lojistik gibi farklı sektörlerden firmalar da listeye girerek Bursa ekonomisinin üretim çeşitliliğini ortaya koydu.

Bazı firmalar yükseliş kaydetti

2025 listesinde birçok Bursa firması genel sıralamada önemli yükselişler elde etti. Özellikle ihracatını artıran firmalar, küresel pazarlardaki rekabet gücünü korurken, bazı firmalar ise ekonomik koşullar ve talep daralması nedeniyle önceki yıla göre gerileme yaşadı. Buna rağmen Bursa, yüksek katma değerli üretimi ve güçlü ihracat altyapısıyla Türkiye'nin en önemli ihracat merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.

Bursa ihracatta lokomotif olmayı sürdürüyor

Türkiye'nin üretim ve ihracat üslerinden biri olan Bursa; otomotiv, tekstil, makine, metal ve gıda sektörlerindeki güçlü sanayi altyapısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Küresel pazarlardaki belirsizliklere, artan maliyetlere ve zorlu rekabet koşullarına rağmen Bursalı firmaların TİM İlk 1000 listesinde güçlü şekilde temsil edilmesi, kentin ihracattaki lider konumunu bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yüksek teknolojili üretime yönelik yatırımların artmasıyla birlikte Bursa'nın önümüzdeki dönemde ihracat performansını daha da yukarı taşımasını bekliyor.