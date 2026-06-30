Üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan sistemler geliştiren İletişim Yazılım, işletmelerin kaynak kullanımını optimize etmesine, operasyonel verimliliğini artırmasına ve veri odaklı karar alma kültürünü güçlendirmesine destek oluyor. Endüstri 4.0, yapay zekâ ve sürdürülebilir üretim alanlarında yürüttüğü çalışmalarla sanayinin dönüşüm yolculuğunda önemli bir çözüm ortağı olarak öne çıkan firma, Bursa'da düzenlediği etkinlikle sanayicileri, akademisyenleri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirdi.

“Dijital dönüşüm teknoloji yatırımı değil, yönetim dönüşümüdür”

İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, dijital dönüşüm projelerinde başarının yalnızca teknoloji yatırımıyla sağlanamayacağını belirterek, işletmelerin süreçlerini, yönetim anlayışlarını ve kurum kültürlerini de dönüştürmeleri gerektiğini söyledi. Hatunoğlu, dijital dönüşüm yatırımlarının önemli bir bölümünün beklenen verimi sağlayamadığını belirterek bunun temel nedeninin işletmelerin düştüğü kritik hatalar olduğunu ifade etti.

“Teknolojiyi amaç değil araç olarak görmek gerekiyor”

Dijital dönüşümdeki ilk hatanın teknolojiyi hedef haline getirmek olduğunu vurgulayan Hatunoğlu, işletmelerin asıl hedeflerinin stratejik amaçlarına ulaşmak olduğunu belirterek, teknolojinin bu hedeflere ulaşmada kullanılan bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Süreçler iyileştirilmeden yapılan dijitalleşme sorunları büyütür”

İkinci önemli hatanın mevcut süreçleri sorgulamadan dijital ortama taşımak olduğunu ifade eden Hatunoğlu, "Hatalı işleyen süreçleri dijital sisteme aktarmak, problemleri çözmez; tam tersine daha hızlı büyütür. Dijital dönüşüm öncesinde süreçlerin sadeleştirilmesi ve olgunlaştırılması gerekir" dedi.

“Veriyi bilgiye dönüştüremeyen işletmeler avantaj sağlayamaz”

Günümüzde işletmelerin büyük miktarda veri topladığını ancak bu verilerin çoğu zaman karar alma süreçlerinde etkin kullanılmadığını belirten Hatunoğlu, verinin ancak doğru analiz edildiğinde ve stratejik kararlara yön verdiğinde gerçek bir değere dönüştüğünü söyledi.

“İnsan faktörü dönüşümün merkezinde yer almalı”

Dijital dönüşüm projelerinde çalışan deneyiminin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hatunoğlu, karmaşık ve kullanımı zor sistemlerin çalışanları yeniden Excel tablolarına ve manuel yöntemlere yönlendirdiğini ifade ederek, kullanıcı dostu sistemlerin önemine dikkat çekti.

“Dijital dönüşüm sadece bilgi işlem departmanının işi değildir”

Hatunoğlu, dijital dönüşümün yalnızca bir yazılım projesi olarak görülmesinin önemli bir hata olduğunu belirterek, üst yönetimin liderliğinde insan kaynaklarından üretime, satıştan kalite yönetimine kadar tüm departmanların sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

“Yapay zekâ projelerinde strateji ve veri kalitesi şart”

Son dönemin en önemli başlıklarından biri olan yapay zekâ uygulamalarına da değinen Hatunoğlu, sağlam veri altyapısı ve süreç standardizasyonu olmadan hayata geçirilen yapay zekâ projelerinin işletmeleri yanlış sonuçlara götürebileceğini ifade etti. "Veri kalitesi, süreç standardizasyonu ve yönetim mekanizmalarını yeterince olgunlaştırmadan yapay zekâ projelerine başlamak, az bilgiye sahip bir kişiden büyük beklentiler içine girmek gibidir" diyen Hatunoğlu, işletmelerin öncelikle veri analitiği yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

“Karbonunu yönetemeyen işletmeler rekabet gücünü kaybedecek”

Sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi konularına da dikkat çeken Hatunoğlu, önümüzdeki dönemde işletmeler için karbon verilerinin maliyet kadar önemli hale geleceğini söyledi. Karbon yönetiminin dijitalleşmeden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Hatunoğlu, "Sahadaki karbonunu ölçemeyen, yönetemeyen ve iyileştiremeyen işletmeler rekabette geri kalacak. Yakın gelecekte fiyat listelerinde yalnızca ürün fiyatları değil, ürünlerin karbon değerleri de yer alacak" ifadelerini kullandı.

“Önümüzde üç büyük dönüşüm var”

Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve insan dönüşümünün iş dünyasının önündeki en önemli üç başlık olduğunu belirten Hatunoğlu, işletmelerin teknolojik yatırımların yanı sıra çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye de odaklanması gerektiğini söyledi. "At arabasının üzerine motor takarsanız otomobil elde etmiş olmazsınız" benzetmesini yapan Hatunoğlu, gerçek dönüşümün teknoloji, süreç, insan ve yönetim kültürünün birlikte değişmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Böylece işletmelerin geleceğin rekabet koşullarına daha güçlü şekilde hazırlanabileceğini ifade etti.