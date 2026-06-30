‘Geleceğe İz Bırakmak’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, NOSAB’ın 25 yıllık gelişim yolculuğu ve bölge sanayisine kattığı değer geceye damgasını vurdu. ‘Geleceğe İz Bırakan 25 Yıl’ temasıyla gerçekleştirilen gecenin geliri DMD hastalığıyla mücadele eden Yağız Efe Erim'in kampanyasına bağışlanacak. Ayrıca etkinliğe katılan tüm konuklar adına TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapıldı. Gecenin sunuculuğunu NİLSİAD & NOSAB bursiyeri üç öğrenci üstlendi. Etkinliğin açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, NOSAB’ın çeyrek asır boyunca üretim ve istihdama sağladığı katkıyla, ekonomiye önemli düzeyde katma değer oluşturduğunu söyledi. 25 yıl önce çıktıkları yolda rant amaçlı sanayici olmayacakları sözünü verdiklerini belirten Gülmez, nihai hedeflerinin çevreye duyarlı, sosyal projeler gerçekleştiren sanayici profili oluşturmak olduğunu vurguladı. NOSAB’ın bugün geldiği konum itibarıyla bu hedeflerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Gülmez, “Çevreye duyarlı üretim ve yaşadığı topluma değer katan sanayi bölgesi kimliği ile diğer sanayi bölgelerine de örnek teşkil etmenin onuru içerisindeyiz. NOSAB’ın bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunan Kurucu Başkanımız sayın Yalçın Aras’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu. NOSAB Kurucu Başkanı ve NOSAB Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras da konuşmasında, NOSAB’ın ekonomik potansiyeline değindi.

2 milyar dolarlık ihracat

NOSAB’da 22 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini belirten Aras, “28 yıl önce bir grup idealist arkadaşımla çıktığımız yolda, bugün, ulaştığımız örnek konumun onurunu yaşıyoruz. Altyapısını oluşturduğumuz organize sanayi bölgemiz bugün 2 milyar doları aşkın ihracatıyla, çevreci üretimin seçkin örneklerini sunuyor. NOSAB’a gelen her yönetim, bir önceki yönetimden devraldığı hizmet bayrağını, çok daha ileri noktalara taşıdı. Yeri gelmişken, yakın tarihte aramızdan ayrılan değerli büyüğüm Ahmet Şükrü Gündoğdu’yu da rahmetle anıyorum. Kendisiyle, NOSAB’ın yönetiminde görev almış olmanın onurunu yaşadım. Yine şahsıma yönelik teveccüh dolu sözlerinden dolayı NOSAB Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Gülmez’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

NOSAB’dan ekonomiye büyük katkı

Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanlarından Erdem Saker de konuşmasında NOSAB’ın üretimi, istihdamı ve ihracatıyla ülke ekonomisine önemli düzeyde katma değer sağladığını vurguladı. Saker, aynı zamanda NOSAB’ın elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

ÖDÜL LİSTESİ

Geleceğe Yatırım Ödülü: Autoneum Erkurt Otomotiv

Engelleri Aşanlar Ödülü: Akwel Bursa Turkey Otomotiv

Emeğin Kadınları Ödülü: Özgürmetal Kalıp Plastik

Liderlikte Kadın Gücü Ödülü: Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

Farkındalık Elçisi Ödülü: Ficosa International Otomotiv

Toplumsal Duyarlılık Ödülü: HPA Plastik Metal Yedek Parça

Eşitlik Farkındalığı Teşvik Ödülü: HB Plastik Boru ve Enjeksiyon

Spora Destek Ödülü: BLS Birleşik Lastik

Gençlere Destek Ödülü: Gökçelik Çelik Eşya - Filiz Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.