Sağlıklı yaşam kültürünü kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gören Yeşim Grup, çalışanlarının yaşam kalitesini yükseltmeye ve bedensel, ruhsal ve sosyal iyi oluşlarını desteklemeye yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu anlayış doğrultusunda Yoga Eğitmeni İdil Toraman eşliğinde düzenlenen "Dinlendirici Yoga" etkinliği, katılımcılara günlük iş ve yaşam temposuna kısa bir ara vererek yenilenme fırsatı sundu.

Yeşim Grup’un Bursa merkez üretim tesisindeki sosyal alanda öğle tatilinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, restoratif (dinlendirici) yoga pratiğiyle bedenlerini çeşitli destekler eşliğinde rahat pozisyonlara yerleştirerek derin bir gevşeme deneyimi yaşadı. Nefes ve farkındalık çalışmalarıyla zenginleşen program boyunca katılımcılar, bedenlerinde biriken gerginliği bırakma, zihni sakinleştirme ve içsel dengeyi yeniden keşfetme fırsatı buldu.

Yoga eğitmenliğinin yanı sıra Yeşim Grup'un iş ortaklarından adidas'ta LO Tedarik Operasyonları Müdürü olarak görev yapan Toraman, uygulamalı seans boyunca restoratif yoganın beden ve zihin üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin deneyim ve bilgilerini paylaşırken katılımcılara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri nefes ve farkındalık pratikleri konusunda da rehberlik etti.

Bu etkinlikle birlikte, iş yaşamında sürdürülebilir başarının çalışanların iyi oluşuyla doğrudan ilişkili olduğuna inanan Yeşim Grup, "Önce İnsan" yaklaşımı doğrultusunda yıl boyunca hayata geçirdiği farklı etkinliklerle çalışan deneyimini güçlendirmeye ve bütüncül gelişimi desteklemeye yönelik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.