İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında rotasını Balkan ülkeleri ile Batı Avrupa’ya çeviren 3D Maket, merkezi Belçika’nın Anvers kenti olan ve dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri konumundaki Katoen Natie için özel bir maket projesine imza attı. 3D Maket firması, şirketin devasa operasyonlarını ve tesislerini milimetrik ve yüksek hassasiyetle yansıtan maketi Bursa’da üreterek, firmanın Belçika'daki merkezine teslim etti.

Kilogram başına ihracat değerinde 3. sektör

Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada Türk tasarım ve mühendisliğini temsil ettiklerini belirten 3D Maket Firma Sahibi Nedim Yılmaz, maket sektörünün endüstriyel dönüşümüne ve yüksek ihracat potansiyeline dikkat çekti. Yılmaz, “Emek yoğun bir iş kolu olmamız sebebiyle katma değeri son derece yüksek bir alan üretiyoruz. Ürettiğimiz maketlerin kilogram başına düşen ihracat bedeli sektörel anlamda savunma sanayi ve mücevheratın ardından üçüncü sırada. Biz sadece bir maket değil, projenin hikayesini anlatan güçlü bir iletişim unsuru ihraç ediyoruz" dedi. Bugüne kadar Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya gibi pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiren firma; konut projelerinden karma yaşam merkezlerine, sanayi tesislerinden liman yapılarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Türkiye'de ise Topkapı Sarayı'nın tamamını 1/150 ölçeğinde aslına uygun olarak yapan ilk firma olma unvanını taşıyor.

Yeni hedef: Körfez ve Kuzey Amerika pazarı

Daha önce Katar’da düzenlenen Project Qatar fuarı gibi uluslararası organizasyonlarda büyük ilgi gören ve Körfez ülkelerini yakından takip eden 3D Maket, önümüzdeki süreçte yeni pazarlara odaklanacak. Kaliteli üretim, hızlı teslimat, ileri teknoloji ve lojistik konum avantajıyla yabancıların odağında olduklarını belirten Nedim Yılmaz, yeni dönem hedeflerini şu sözlerle özetledi: “Belçika projemiz hem firmamız hem de Türk maket sektörü adına önemli bir referans oldu. Önümüzdeki dönemde Balkan ülkeleri ve Batı Avrupa’da Hollanda, Almanya ve İngiltere; Körfez bölgesinde Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Kuzey Amerika pazarlarına daha fazla odaklanacağız. Her ihracat başarısını yalnızca firmamızın değil; Türk mühendisliğinin, tasarımının ve üretim gücünün bir zaferi olarak görüyoruz.”