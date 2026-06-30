Başarılı performansıyla dikkat çeken Egemen Vatansever, turnuva boyunca sergilediği mücadeleci oyunuyla rakiplerini geride bırakırken, finalde elde ettiği dereceyle okulunu gururlandırdı. Uludağ Koleji yönetimi, tenis müsabakalarında gösterdiği başarıdan dolayı Egemen Vatansever’i tebrik ederek, öğrencinin sportif alandaki başarılarının devamını diledi. Okul yönetimi ayrıca öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra spor, sanat ve kültürel alanlardaki başarılarını da desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.