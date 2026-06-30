Bursa’nın otomotivden makineye, tekstilden gıdaya kadar pek çok sektörde Türkiye ekonomisine değer üreten önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurgulayan Olgun Karabiber, enerji altyapısının işletmeler açısından artık yalnızca teknik bir konu olmadığını söyledi. Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, “Sanayiciler doğal olarak finansman, maliyet yönetimi, ihracat pazarları ve iş gücü gibi konulara odaklanıyor. Ancak enerji kesintilerinin işletmeler üzerindeki etkisi çoğu zaman yeterince değerlendirilmemektedir. Oysa günümüzde birkaç dakikalık bir enerji kesintisi bile üretim hatlarının durmasına, otomasyon sistemlerinin devre dışı kalmasına ve ciddi maliyetlerin oluşmasına neden olabilmektedir” dedi. Özellikle otomasyon seviyesi yüksek fabrikalarda kesintinin etkisinin yalnızca elektriğin olmadığı süreyle sınırlı kalmadığını belirten Elektrik Mühendisi Karabiber, sistemlerin yeniden devreye alınmasının uzun zaman alabildiğini ifade etti. Olgun Karabiber, “Modern fabrikalarda üretim hatlarının yeniden çalışır hale gelmesi, sistemlerin dengelenmesi ve operasyonların normale dönmesi saatler sürebiliyor. Bu durum üretim planlamasını doğrudan etkilediği gibi teslimat süreçlerinde de ciddi aksamalara yol açabiliyor” diye konuştu.

Yatırımlar maliyet değil, güvence

Enerji sürekliliğine yapılan yatırımların yalnızca bir gider kalemi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, işletmelerin rekabet gücünü koruması için sürdürülebilir üretimin şart olduğunu belirtti.

Karabiber, “Bugün birçok işletme için asıl risk enerji kesintisinin yaşanması değil, enerji kesildiğinde üretimin ne kadar süreyle duracağıdır. Bu nedenle enerji sürekliliğine yapılan yatırımlar maliyet kalemi olarak değil, işletmenin faaliyet güvenliğini koruyan stratejik yatırımlar olarak değerlendirilmelidir. Küresel rekabetin arttığı günümüzde işletmeler yalnızca daha fazla üretmeye değil, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya da yatırım yapmak zorundadır” dedi.