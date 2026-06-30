Bebek, çocuk ve genç odaları için özgün tasarımlar sunan Çilek, global büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ertan Şensoy, Çilek’te Pazarlama Grup Başkanı / Global CMO olarak göreve başladı. Türkiye’de doğup bugün dünyanın önde gelen çocuk ve genç mobilya markalarından biri haline gelen Çilek, yeni dönemde marka yönetimi, müşteri deneyimi, ürün stratejisi, dijital dönüşüm ve uluslararası büyüme alanlarına odaklanarak global yolculuğunu daha da ileri taşımayı hedefliyor.Bu kapsamda görevine başlayan Ertan Şensoy; global marka yönetimi, müşteri deneyimi, dijital pazarlama, perakende pazarlama, e-ticaret ve CRM süreçlerinin yanı sıra kategori yönetimi, ürün portföyü stratejisi, yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma ve ticari büyüme alanlarına liderlik edecek. Şensoy, pazarlama ve ticari fonksiyonların entegrasyonunu güçlendirerek Çilek’in sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.18 yılı aşkın kariyeri boyunca FMCG, perakende ve teknoloji sektörlerinde önemli deneyimler edinen Ertan Şensoy; Coca-Cola, Danone, Ülker, Huawei ve Vivo gibi global şirketlerde marka yönetimi, ticari strateji, müşteri deneyimi ve büyüme odaklı liderlik görevleri üstlendi. Şensoy, yeni görevinde müşteri kazanımı ve sadakatinin artırılmasının yanı sıra kategori performansının geliştirilmesi, ürün inovasyon süreçlerinin hızlandırılması, perakende performansının güçlendirilmesi ve Çilek’in global pazarlardaki büyüme stratejisinin desteklenmesine liderlik edecek.