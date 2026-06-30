Gweike’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olan Lothbrog Makine, lazer kesim teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan SLG Serisi’ni sanayicilerle buluşturdu. Büyük ebatlı sac işleme ihtiyacı duyan sektörlere yönelik geliştirilen makine, standart lazer kesim sistemlerinin ötesine geçen özellikleriyle üretimde verimlilik, güvenlik ve kaliteyi bir arada sunuyor. Sektörde yaygın olarak kullanılan lazer kesim makinelerinin genellikle 6 metre uzunlukla sınırlı olduğunu belirten Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, SLG Serisi’nin bu alandaki ihtiyaçlara güçlü bir yanıt verdiğini söyledi. Akıncıoğlu, “Sanayimizin özellikle ağır çelik konstrüksiyon, gemi inşası, enerji, tarım makineleri ve dorse üretimi gibi alanlarda daha büyük ölçülerde, daha hassas ve daha verimli üretim çözümlerine ihtiyacı bulunuyor. Gweike’nin yeni SLG Serisi, 12 metreden başlayıp 40 metreye kadar ulaşabilen tabla uzunluğu seçenekleriyle bu ihtiyaca doğrudan cevap veriyor. Tek parça ve büyük ölçekli projelerde üreticilere ciddi zaman ve maliyet avantajı sağlıyor” dedi.

Operatör güvenliğinde yeni standart

SLG Serisi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan hareketli kabin sistemi, iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli avantajlar sunuyor. Kesim sırasında köprüyle birlikte hareket eden kabin sistemi sayesinde lazer ışınlarının çalışma alanı dışına çıkması engellenirken, operatör güvenliği en üst seviyeye taşınıyor. Makinenin CE normları ve İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına tam uyumlu şekilde geliştirildiğini vurgulayan Akıncıoğlu, “Bugün sanayide verimlilik kadar çalışan güvenliği de büyük önem taşıyor. SLG Serisi’nde kullanılan hareketli kabin sistemi, hem uluslararası standartlara uygunluğu hem de sağladığı güvenlik seviyesiyle öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. SLG Serisi yalnızca yüksek performansıyla değil, çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. Makinenin sağ ve sol tarafına yerleştirilen bağımsız endüstriyel emiş sistemleri, kesim yapılan bölgede otomatik olarak devreye girerek ortaya çıkan gaz, duman ve tozları anında filtreliyor.