5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren ve günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesine sahip MEKAŞ Yemek, üretimin her aşamasında kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartlarını ön planda tutuyor. Üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerini uluslararası kalite yönetim sistemleri doğrultusunda yürüten firma, yemeklerini sıcaklığını ve lezzetini koruyan termobox sistemleri ile donanımlı araç filosu sayesinde zamanında ulaştırıyor.

Çevre dostu üretim anlayışını benimseyen MEKAŞ Yemek, sürdürülebilirlik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, Mustafakemalpaşa'da kurduğu 12 bin metrekarelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yıllık 1.589 MWh elektrik üretim kapasitesine ulaştı. Yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde karbon ayak izini azaltan firma, enerji maliyetlerinde de önemli avantaj sağlayarak çevreci üretim modelini güçlendirmeyi hedefliyor.

"Kalite ve hijyenden taviz vermiyoruz"

MEKAŞ Yemek Genel Müdür Yardımcısı Esra Öztürk, hazır yemek sektöründe artan maliyet baskılarına rağmen kalite ve hijyen standartlarından ödün vermediklerini söyledi. Son dönemde hammadde, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışın sektörü doğrudan etkilediğini belirten Öztürk, "Maliyet artışları hiçbir zaman kalite ve hijyen standartlarını düşürmenin gerekçesi olamaz. Biz bu süreci etkin maliyet yönetimi, doğru planlama ve verimlilik odaklı üretim anlayışımızla yönetiyoruz. GES yatırımımız, dijital üretim takip sistemlerimiz ve modern ekipmanlarımız sayesinde hem sürdürülebilir üretim gerçekleştiriyor hem de gıda güvenliği standartlarımızı aynı titizlikle koruyoruz” dedi.