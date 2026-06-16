İnşaat mühendisliğindeki yenilikleri takip etmek, üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak için eğitimler ve seminerler düzenleyen İMO Bursa Şubesi, şantiye şeflerinin yönetmelik ve uygulama ile ilgili bilgilerini yenilemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile birlikte seminer düzenledi. Şube Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Cemalleddin Başaran ve inşaat mühendisleri katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Daire Başkanı Adem Sankur ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şantiye İşleri Şube Müdürü Mehtap Akgül, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ve Yönetmelikte Yapılan Son Değişiklikler Semineri ile şantiyede karşılaşılan yanlış uygulamalar, inşaat mühendislerinin dikkat etmesi gereken hususlar ve sorumluluklar hakkında bilgilerini aktararak, üyelerin sorularını yanıtladılar.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, şantiye şefliğinin yapı güvenliğinin en önemli kısmı olduğunu belirterek, “Sahada görev alan meslektaşlarımızın bilgilerinin doğru olması meslektaşlarımızın uygulamada yaşadıkları sorunların önüne geçecektir.