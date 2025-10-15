Türkiye Innovation Week 2025 (TIW 2025) etkinlikleri kapsamında düzenlenen Anadolu Buluşmaları programı, ULUTEK Teknopark’ta gerçekleştirildi. Eğitmen Ufuk Batum’un moderatörlüğünü üstlendiği programda, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz’le birlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Baran Çelik, programda yaptığı konuşmada, “12 yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından inovasyon ekosistemini geliştirmek, büyütmek ve inovasyonun sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week ihracatçılarımıza dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösteren en önemli etkinliklerden biri konumunda. UİB olarak bu faaliyete her yıl girişimcilerimiz ile birlikte katılım sağlayarak, içinde yer almaktan son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Yaratıcı zihinler bir araya geliyor”

Organizasyonun bu yıl “Sustainable Motivation (Sürdürülebilir Motivasyon)” mottosu ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Baran Çelik, “İnsanı merkezine alan bakış açısıyla bireylerin ve organizasyonların motivasyon seviyelerine odaklanan büyük inovasyon etkinliği Türkiye Innovation Week’e hazırlık niteliği taşıyan Bursa Anadolu Buluşmaları’nda; Türkiye’nin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ve yenilikçi fikirleri bir araya geliyor. Bu güzel etkinlikte; sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizleri ağırlayan ULUTEK yönetimine de teşekkür ediyoruz” dedi.

“Dünya derin bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyor”

Dünyanın artık değişimin çok ötesinde derin bir teknolojik ve dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Baran Çelik, “Bu sürecin içerisinde yer alarak dönüşümün bir parçası, ortağı olmalıyız. Diğer taraftan dönüşüm sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel. Tüm sektörlerimiz teknoloji ile beraber çevresel üretime de odaklanmalı. İkiz dönüşüm olan bu trend ayrıcalık değil zorunluluk haline geldi. Yeşil Mutabakat ile birlikte karbon ayak izi, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi kavramları artık gündemimizin tam ortasında yer alıyor. Artık sadece üretmek değil, ‘sorumlu üretmek’ zorundayız” şeklinde konuştu.

“Firmaların rekabet gücünü arttırıyoruz”

Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak yürüttükleri projelerle firmaların karbon ayak izini azaltmaları, enerji verimliliği konusunda adımlar atmaları ve Avrupa pazarında rekabet güçlerini artırmaları için çalışmalar yaptıklarını anlatan Çelik, “Ayrıca, sektörlerimizin sürdürülebilirlik yol haritasını belirleyen ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planları’ ile hem büyük ölçekli firmalarımıza hem de KOBİ’lerimize rehberlik ediyoruz. Bu dönüşüm sürecinde tasarımı, inovasyonu, Ar-Ge ve markalaşmayı en kritik önceliklerimiz olarak dikkate alıyoruz. Bu amaçla pek çok proje geliştirdik ve bunları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl 14.’sünü düzenleyeceğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması da bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz projelerden biri. Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bugüne düzenlediğimiz etkinlik 2019 yılından beri Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması adıyla geleceğe yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenerek devam ediyor” dedi.