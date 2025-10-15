Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü’nde hayırsever bağışlarıyla yapımı tamamlanan Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası ve TÜBİTAK bünyesinde çalışmalarını yürütecek olan Milli Teknoloji Atölyesi gerçekleştirilen tören ile faaliyete başladı.

Milli Teknoloji Atölyesi, TÜBİTAK’ın 4003-T çağrısı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kurulan önemli altyapılardan biri olarak öne çıkıyor. 30 milyon TL bütçe ve 36 aylık proje süresi ile desteklenen atölye; öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesine, yenilikçi projeler geliştirmesine, prototipler üretmesine ve yerli-millî teknolojiler konusunda farkındalık kazanmasına imkân sağlayacak. BUÜ’nün Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları binasında faaliyet gösterecek olan atölye, hem üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek hem de ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetişmesine öncülük edecek.

Bakan Kacır: “Üniversite ile sanayiyi yakınlaştırmak için adımlar attık”

Bursa, başta Uludağ Üniversitesi olmak üzere üç üniversitesiyle, sahip olduğu yüksek araştırma kapasitesiyle ülkenin bilim ve araştırma yolculuğuna güç katmakta olduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Şehrimizde 138 AR-GE ve 31 tasarım merkezi ile 2 teknopark yer almakta, Bursa bu yapısıyla teknoloji odaklı yolculuğumuzun vitrin şehirlerinden biri haline gelmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa’da üniversite ile sanayiyi daha da yakınlaştırmak için somut adımlar attık. Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin küresel pazarlarda rekabetçiliğini artıran BUTEXCOMP Mükemmeliyet Merkezi’ni hizmete aldık. Ayrıca girişimcilere, sanayicilere, akademisyenlere ve öğrencilere hızlı ve düşük maliyetli prototipleme imkânı sunan Ulutek Prototipleme Merkezini, Kalkınma Ajansımızın desteğiyle hayata geçirdik.” diye konuşarak özel sektörün AR-GE odaklı projelerine TÜBİTAK aracılığıyla 8 milyar lira kaynak sağladıklarını, bugün de ülkenin öncü üniversitelerinden Uludağ Üniversitesi bünyesinde, nitelikli bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezini açtıklarını ifade etti.



Yılmaz: “Ar-Ge altyapısına katkı verebilmek için çalışıyoruz”

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin dünya genelindeki rekabet ortamı içerisinde iktisadi ve endüstriyel olarak güçlü bir şekilde durması için son derece önemli hamleler yapıldığına işaret etti. Rektör Yılmaz, “Milli Teknoloji Hamlesi ifadesi zaten bütünüyle bu mücadeleyi kapsıyor. Türkiye’nin önemli araştırma üniversitelerinden biri olan ve Bursa gibi sanayisi son derece güçlü bir şehirde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi olarak biz de üzerimize düşen görevin farkındayız. Ülkemizin hem beşeri sermayesi hem de Ar-Ge altyapısına katkı verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Araştırma Üniversiteleri içerisinde tatlı bir rekabet ile hızla yukarı doğru gitmeye çalışırken, sadece birtakım parametreleri bu yarıştaki göstergeler olarak görmüyoruz. Onun yerine güçlü bir şekilde ekonomiye hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Güçlü bir araştırma altyapımız ve deneyimli akademisyenlerimiz var. Mevcut ekosistemimizi dışarıdan katkılarla daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ağaoğlu: “Ülkemizin geleceği için önemli bir okul”

Hayırsever iş insanı Ahmet Ağaoğlu ise rahmetli babasının adını yaşatmak ve değerlerini geleceğe aktarmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi’ne son derece kıymetli bir laboratuvar binası kazandırmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını söyledi. Babasının iş hayatında ciddi emekler vererek bir noktaya geldiğine işaret eden Ahmet Ağaoğlu, “Babam hayatı boyunca çalışkanlığı, dürüstlüğü ve insanlara faydalı olma arzusuyla örnek oldu. Bizler de istedik ki vasiyeti doğrultusunda onun adı bilimin ve eğitimin ışığında gençlerle var olsun. Burada yetişecek her öğrencinin emeğinde, başarısında onun ruhunun da bir izi bulunsun. Bu laboratuvar bizim için sadece bir bina değil; bilgiye, bilime ve geleceğe açılan bir kapı, ülkemizin geleceği için elzem ileri teknolojilerin üretileceği bir okuldur” şeklinde konuştu.



