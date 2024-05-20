Etkinlikte konuşan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kıdemli Başuzman Araştırmacı Dr. Emin Okumuş, hidrojen yakıt pili teknolojileri alanında yaptıkları çalışmaları aktardı. Mikrokojenerasyon sistemi geliştirdiklerini ifade eden Okumuş, bu sistemin evdeki kombi yerine geçebileceğini ve yüzde 20 daha az karbon salımı sağlanacağını ve aynı zamanda elektrik üretimi sağlanabileceğini de söyledi. Okumuş, hidrojen yakıt pillerinin İHA ve dronlarda da denendiğini belirterek, “Daha fazla havada kalış süresi elde ediliyor” dedi.

Floteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Beysel de, rotasyon denilen plastik şekillenme teknolojisini kullandıklarını belirterek, bu yöntemle üretilen yakıt depoları ve çamurlukların daha çok otomotiv yan sanayinde kullanıldığını söyledi.

Pahalı ama ertelemeyelim

OXODES Teknoloji Kurucusu Mert Ali Özel de, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapılan hidrojen enerjili mobilite çalışmaları hakkında bilgi verirken, elde ettikleri başarıları da aktardı. Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise, hidrojen sistemlerinin bugün için çok pahalı olduğunu ifade ederken, “Ancak bunu ertelememek gerekir. Elektrikli araçlar da öyleydi ama bugün her yerde” dedi.