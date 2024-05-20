Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Burcu Başar İletişim Danışmanlık işbirliğinde ‘Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi’ programı düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıları Bursa’da bir araya getiren zirve, bir ilki gerçekleştirdi.

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefini gösteren Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ diyerek, kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini takdir etmiştir” dedi. Şençayır, “İş kadını ile daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak” vizyonuyla programı düzenlediklerini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Kadın üretici kooperatiflerini tek çatı altında toplayıp üretimlerini işe dönüştürmeliyiz. Kadınların güvenliğini sağlamak yolunda projelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi’nde kadın yönetici sayımız artacak. Kadın dostu bir kent oluşturmak başlıca hedefimiz” diye konuştu.

Geleceğin iş modelleri tartışıldı

Zirve kapsamında düzenlenen ikinci oturumda; DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, U.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Gazeteci Cüneyt Toros ve BLC Experience CEO’su Koray Bilici “Geleceğin İş Modelleri ve Kadınların Konumlandırılması” hakkında görüşlerini dile getirdi. Zirvenin son oturumunda da, Capital Dergisi Haber Müdürü Nilüfer Gözütok Ünal yönetiminde “Sektörlerde Kadın İstihdamındaki Dinamikler ve Kadın Odaklı İş Modelleri” konusu masaya yatırıldı.