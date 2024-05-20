BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, Projeden sağlanan tüm gelirin TEV&BUMKAD Burs Fonuna aktarılarak kadın mühendis adaylarının 1 yıllık burslarının karşılanacağını belirtirken, “16 Ocak 2024 tarihinde BAOB sahnede prömiyeri ile başlayan Entrikalı Dolap Komedyası adlı tiyatro, Podyum Sanat Mahal’de 2 oyun, Uğur Mumcu Sahne’de 2 oyun sergilenerek toplamda 5 oyun ile 10 kadın mühendis adayının 1 yıllık bursunu karşıladı” dedi.

Projenin büyük ilgi gördüğünü ve Entrikalı Dolap Komedyası adlı tiyatro oyununun Türkiye turnesi kapsamında ilk olarak İzmir’de sahne alacağını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

“Global Shapers Bursa Merkezi, projenin 2025 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun organizasyonu olan Davos platformunda sunulmasını hedeflediklerini belirtiyorlar. Bu kapsamda merkezlerin bulunduğu İzmir, Ankara ve İstanbul’da oyunu seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyorlar.”