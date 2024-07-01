Kötü ekonominin, bozuk düzenin aynası hiper enflasyon oranları. Bu alanda dünyada diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere fark atarak batağa saplanmış olmamızın izahları vardır mutlaka.

Yine, pasaportların en değersizlerinden birini taşıyor olmanın da izahı olmalı!

En kıymetlilerinden iş adamlarının bile mal satmak ihracat yapmak için tekmil gelişmiş ülkelerden vize alamayışının, ceremesini herkesin çektiği bu milli acının da izahı olmalı.

Milyonlarca emeklinin aylık 10 bin liralar sınırında, yine milyonlarca çalışanın keza yaklaşık meblağlarla aylık maaşları ile bir iki gecelik tatile hasret kalmalarının izahı olmalı.

En yüksek maaş gelirlerine sahip mutlu azınlığın bile banka kredisiyle mortgage ile bırakınız araba, ev almayı gündelik yaşamlarını ancak sürdürebilmelerinin izahı olmalı.

Ülkede adaletin, çağdaş eğitimin, milyonlarca düzensiz göçmenin doldurduğu sokaklarda genel asayişin bu raddeye gelmesinin de izahı olmalı.

Yazının kaleme alındığı bugün çok şükür güzel bir haber aldık Sn. Bakan Mehmet Şimşek‘in X hesabından. Türkiye‘nin Gri listeden çıkışını müjdeliyordu.

Nedir bu Gri Liste?

1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından kurulmuş bağımsız nitelikte bir uluslararası kuruluş ve Paris’te OECD binasında faaliyet gösteriyor. Biz de Türkiye olarak bu kuruluşa 1991‘de dahil olmuşuz. Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi ile birlikte 37 de üye ülke var. ATF’nin kuruluş amacı ise üye ve üye olmayan ülkelerin kara para aklama ve terörizm finansmanı konularında gerekli önlemleri alıp almadıklarını değerlendirmek. FATF’nin gri liste ve kara liste olarak iki listesi bulunuyor. Gri ve kara listeler her yıl üç kez güncelleniyor.

Gri Liste, futboldaki gibi bir nevi sarı kart. Türkiye ile birlikte Tanzanya, Vietnam, Yemen gibi sekiz on ülke bu kapsamda izleniyor. Biz sarı kartı 2019‘da yemişiz. Kara Liste ise bir nevi kırmızı kart. İran, Kuzey Kore ve Myanmar gibi ülkeler bu kapsamda.

2019’da bu listeye girdiğimizden bugüne son beş yıldır ekonomimizin görünümü ilk paragraflarda. Zira bu listelerdeyseniz ekonominizin nefes alması bile zordur.

Acısını kim çekti? On milyonlarca vatandaş. Belimizi ne zaman doğrultacağız? İyi ihtimalle birkaç yıla.

Gelelim can alıcı soruya? Ki bu soruyu aklı başında her Türk vatandaşı sormak zorunda.

Gri listeye girmemize vesile olan özetle kara para aklama ve terörizm finansmanı konularında gerekli önlemleri alıp uygulamayan özellikle sorumlu ve yetkililerden hesap sorulacak mı? Öncelikle hukuk nezdinde, ilaveten siyasi - idari her anlamda hesap sorulmayacaksa hukuk devletinden bahsedemeyeceğimiz muhakkak.

Vakit, bir daha bu tür kara-gri listelere aday olmamak için HESAP SORMA VAKTİDİR! Ankara’ya duyurulur.