DOSAB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda ev tekstilcileri bir araya geldi. Açılışını DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül yaparken bölgedeki elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile atık su deşarjı verilerini paylaşarak son 5 yıllık değişimleri anlattı. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise bölge sanayicilerine proje ve yatırımlarla ilgili kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Ayrıca toplantıda, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) başkan adayı olan DOSAB sanayicisi Ufuk Ocak da gelecek hedeflerini ve projelerini anlattı.

Sektör buluşmalarının ilki tekstil boyahaneleri firmalarının temsilcileriyle DOSAB Atıksu Arıtma ve Atıksu Geri Kazanım Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti.