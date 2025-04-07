Yeni düzenlemeyle, tüketiciler satın alacakları ürünlerin üretici, ithalatçı veya yetkili temsilcisine ait bilgilere doğrudan ulaşabilecek. Ürün ilanlarında, teknik düzenlemelere uygunluk, güvenlik işaretleri ve Türkçe uyarılar zorunlu hale getirildi. Ayrıca, uygunsuz veya geri çağrılan ürünler hakkında tüketicilere e-posta ve platformlar üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Yetkili kuruluşlar veya tüketici şikayetleri doğrultusunda riskli ürünler platformlardan geçici olarak kaldırılabilecek. E-ticaret platformlarında kurulacak "Ürün Güvenliği Temas Noktaları" sayesinde, tüketiciler ürün güvenliği ile ilgili sorularını doğrudan iletebilecek.

Satıcıların sorumlulukları arttı

Yeni yönetmelikle birlikte satıcıların bilgilendirme yükümlülüğü artırıldı. Satıcılar, ilanlarda üretici veya ithalatçının açık kimlik bilgilerini paylaşmak zorunda. Ürünlerin uygunluk belgeleri ve güvenlik bilgileri eksiksiz sunulmalı. Ayrıca, geri çağırma süreçlerinde satıcılar aktif rol alarak gerekli düzeltici işlemleri yerine getirecek.

Pazaryerleri, yalnızca bir satış platformu olmaktan çıkarılarak denetim sürecine dahil edildi. Platformlar, satılan ürünlere ait üretici ve güvenlik bilgilerini görünür hale getirmekle yükümlü olacak. Riskli ürünler tespit edildiğinde, platformlar resmi talimat beklemeden bu ürünleri kaldırmak zorunda kalacak.

Yabancı satıcılara yeni düzenleme

Türkiye'ye uzaktan satış yapan yabancı firmalar için de yeni kurallar getirildi. Artık bu firmaların Türkiye'de bir temsilcisi bulunması zorunlu olacak. Temsilcisi olmayan firmaların ürünleri, Türk kullanıcılarına sunulamayacak. Böylece, ithal edilen ürünlerin güvenliği artırılarak kayıt dışı e-ithalatın önüne geçilecek.