Bursa sanayisinin mihenk taşlarından biri olan Şahinler Makine, 1953 yılından beri sektöre yön veren yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle sac işleme, profil ve boru kıvırma, hidrolik kombine makas gibi alanlarda uzmanlaşan şirket, Türkiye’nin önde gelen makine üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Üç farklı fabrikada, 40.000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Şahinler Makine, 400’den fazla deneyimli kadrosuyla yıllık binlerce makine üretiyor. Şirket, son teknoloji CNC tezgahlar, lazer kesim makineleri ve diğer üretim araçlarıyla donatılmış modern tesislerinde, yüksek hassasiyet ve kalitede üretim yapıyor. Şahinler Makine, sadece Türkiye pazarına değil, aynı zamanda dünya pazarına da hitap ediyor. Beş kıtada 120 ülkeye ihracat yapan şirket, global pazarda önemli bir oyuncu konumunda. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında güçlü bir varlığı bulunuyor. Enerji, otomotiv, inşaat, imalat ve ulaşım gibi sektörlerde kullanılan güçlü makineler; gemiler, köprüler, rüzgar türbinleri, petrol boru hatları, stadyumlar, çelik konstrüksiyonlar, depolama siloları, depolama tankları ve birçok alanda çözümler sunuyor.

Karbon ayak izini azaltıyor

Şahinler Makine, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla öne çıkıyor. Atık yönetimi, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi konularda önemli yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Ayrıca, karbon ayak izini azaltmak için çeşitli projeler yürütüyor.

Firma, sadece kar amacı güden bir şirket değil, aynı zamanda topluma duyarlı bir kuruluş. Çalışanlarının eğitimi, bölgesel kalkınma projeleri ve çevre koruma çalışmalarına destek veriyor. Şahinler Makine, gelecekte de büyümeye ve sektörde lider konumunu korumaya devam etmeyi hedefliyor. Şirket, yeni pazarlara açılmak, ürün gamını genişletmek ve sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği başarılı ihracatlarla Uzak Doğu ve Asya pazarlarında da adından söz ettiren firma, Japonya, Güney Kore ve Çin gibi önemli pazarlarda gücünü artırmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu bölgelerdeki varlığını daha da genişletmeyi hedefliyor. Kalite anlayışı ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektör liderliğini pekiştiren Şahinler Metal Makine, dijital dönüşümü yakından takip ediyor. Ar-Ge birimindeki uzman kadrosu ile ürün gamını sürekli güncelleyen firma, CNC torna, freze, borwerk, dik işlem ve klasik üniversal tornalar gibi yüksek teknolojili ürünlerle kullanıcılara yüksek hassasiyet ve verimlilik sunuyor.

Beş kıtada 120 ülkeye ihracat

Şahinler Metal Makine, sektöründe 73 yıllık tecrübeyle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayarak ürünlerini dünyadaki 120 ülkeye ihraç ediyor. Ar-Ge sürecinde İtalyan ve Türk tasarım mühendisleri tarafından yüksek hassasiyetle projelendirilen ürünler, minimum hata için 3D Simülasyon testlerinden geçirilerek üretime hazırlanıyor. Makinalarda kullanılan metal parçalar, üretim hatlarındaki Avrupa, Japonya ve Tayvan menşeli işleme merkezlerinde hazırlanıyor. Tüm kritik parçalar ise Şahinler Makine bünyesinde işleniyor. Makinalarda, yüksek teknolojiye sahip komponentler kullanılıyor. Geliştirdiği inovasyonlarla dünya pazarında en çok ürün grubunu bünyesinde barındıran Şahinler Metal, farklı sektörlere özel üretim esnekliğine de sahip. Bunu yaparken sağlamlık ve uzun ömürlülük ilkesini koruyor. Türkiye’de ilk kez profil bükme ve üç top silindir sac bükme makinelerini üreten Şahinler Metal, bugün silindir ve profil kıvırma, hidrolik kombine makaslar, sac işlemi, hidrolik pres ve bombe makinaları üretiyor.