Depo ve raf sistemleri alanında Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biri olan Gökçelik, teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla sektördeki öncü rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Şirket, günümüz tüketicisinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan zaman tasarrufuna yönelik çözümler geliştirerek, kasiyersiz kasa sistemini pazarla buluşturdu.

Yaklaşan 50. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Gökçelik, Ar-Ge, tasarım ve teknoloji yatırımları ile küresel pazardaki payını her geçen gün artırıyor. 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ithalatın önüne geçerek yerli üretimle Türk ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Gökçelik A.Ş. tarafından geliştirilen Kasiyersiz Kasa (Self Check-out) sistemi, mağaza, market ve restoran gibi perakende satış alanlarında tüketicilere kasiyer ihtiyacı duymadan alışveriş yapma imkânı sunuyor. Yenilikçi teknolojiye sahip bu sistem, kullanıcıların ürünlerini okutması, paketlemesi ve ödeme yapması süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Yapay zeka destekli

Konuya ilişkin açıklama yapan Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras, "Ar-Ge çalışmalarımıza 2023 yılında başladık ve bugün perakende satış noktalarında kullanıma sunulan yerli üretim kasiyersiz kasa sistemimizi hayata geçirdik. Bu sistem, yapay zeka destekli teknolojisiyle tüketicilerin ve işletmelerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlandı. "Okut-Paketle-Öde" prensibiyle çalışan bu yeni nesil sistem hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de perakende sınıfındaki dijital dönüşümün öncüsü olma yolunda büyük bir adım niteliğinde" dedi.

Sektöre öncülük edecek

Gökçelik'in bu ürünü, Türk sanayisinin azim ve kararlılığını gösteren bir başarı hikayesi olarak dikkat çekiyor. Şirket, inovasyona dayalı üretim anlayışıyla sürekli gelişim ve büyümeye odaklanarak hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlenmeye devam ediyor. Gökçelik’in yeni nesil kasiyersiz kasa sistemi, dijital dönüşümle birlikte geleceğin perakende deneyimine öncülük edecek. Teknolojiye ve müşteri memnuniyetine yatırım yapmaya devam eden şirket, sektörün geleceğine yön vermeyi sürdürecek.