EKOHABER ÖZEL

Bursa’da kalite ve iş mükemmelliğini teşvik eden Bursa Kalite Ödülü ve Bursa Kalite Süreklilik Ödülü, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle 1998 yılından bu yana düzenlenen ödüller, EFQM Modeli temel alınarak Bursa’daki kurum ve kuruluşların iş başarılarını, sürdürülebilir rekabet gücünü ve kalite kültürünü artırmayı amaçlıyor.

Ödüller, Bursa’daki işletmelerin kurumsal mükemmellik yolculuklarını teşvik ederken, başarılı uygulamaların diğer kuruluşlara örnek olmasını sağlamayı hedefliyor. Bu yıl Bursa Kalite Ödülü ve Bursa Kalite Süreklilik Ödülü için yarışacak kurumlar belli oldu.

Hedef, kalite kültürünü yaygınlaştırmak

Bursa Kalite Ödülü’nün temel amacı, kalite kültürünü Bursa genelinde yaygınlaştırmak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan firmaları ödüllendirmek ve iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek. Ödül süreci aynı zamanda, Bursa’daki kuruluşların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 2025 yılı Bursa Kalite Ödülü için İnallar, İletişim Yazılım ve Özel Arena Eğitim Kurumları değerlendirmeye alındı. Bursa Kalite Süreklilik Ödülü için ise Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu sürece dahil edildi.

Bursa Kalite Süreklilik Ödülü, daha önce Bursa Kalite Ödülü’nü kazanan kurum ve kuruluşların uzun vadeli gelişim süreçlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirmelerini ödüllendirmek amacıyla veriliyor. Kalite Ödülü’nü kazanan kuruluşlar, en az üç yıl sonra Süreklilik Ödülü’ne başvurabiliyor. Bu ödül, sürdürülebilir başarının belgelendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Kazananlar 17 Nisan'da açıklanacak

Bursa Kalite Ödülü ve Süreklilik Ödülü’nün kazananları 17 Nisan 2025 Perşembe akşamı düzenlenecek törenle açıklanacak. Ödül sürecine katılan kurumlar, kalite yönetimi ve iş mükemmelliği konularında uzman değerlendirme ekipleri tarafından titizlikle incelenecek.

1998 yılından bu yana Bursa’nın kurumsal gelişim yolculuğuna katkı sunan Bursa Kalite Ödülleri, kentte kurumsal mükemmelliğin yaygınlaşmasını ve iyi uygulamaların teşvik edilmesini sağlayarak önemli bir misyon üstlenmeye devam ediyor. Kuruluşlar için prestij unsuru haline gelen bu ödüller, firmaların kalite ve sürdürülebilirlik konusundaki başarılarını belgelendirerek ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konum elde etmelerine katkı sağlıyor.

İnallar'dan otomotivde mükemmellik arayışı

Otomotiv satış ve servis hizmetlerinin yanı sıra operasyonel kiralama, sigortacılık ve inşaat gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteren İnallar, şimdi de Bursa Kalite Ödülü'ne aday oldu.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden İnallar, 34 yılı aşkın köklü geçmişi ve yenilikçi vizyonuyla sektörde öncü bir rol üstleniyor. Otomotiv satış ve servis hizmetlerinin yanı sıra operasyonel kiralama, sigortacılık ve inşaat gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteren İnallar, şimdi de Bursa Kalite Ödülü'ne aday oldu. İnallar Genel Müdürü Hüseyin Tetik, kurumun kalite yolculuğunu ve hedeflerini paylaştı.

İnallar'ın kalite çalışmaları, kuruluşundan bu yana temel prensiplerinden biri oldu. Müşteri memnuniyetini odağına alan süreç yönetimiyle başlayan bu çalışmalar, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi hizmet anlayışıyla sürekli olarak gelişiyor. Hüseyin Tetik, "Hedefimiz, müşterilerimize yalnızca araç satışı yapmak değil, onların hayatlarının bir parçası olarak güven inşa etmek ve uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmektir" dedi.

İnallar, kaliteyi bir kurum kültürü haline getirme misyonu doğrultusunda EFQM Mükemmellik Modeli'ni benimsedi. Bu modelle birlikte süreçlerini daha sistematik ve sürdürülebilir hale getiren şirket, inovatif ve çevre dostu çözümler geliştirerek müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Tetik, "Bu model, çalışan bağlılığımızı artırarak iş verimliliğimizi yükselttiği gibi, hizmet kalitemizi de daha ileri bir noktaya taşıdı" diye konuştu.

Bursa Kalite Ödülü'ne adaylık

İnallar'ın Bursa Kalite Ödülü'ne başvurusu, kalite ve mükemmellik yolculuğundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Genel Müdür Tetik, "Bu ödül, sadece bir başarı sembolü değil, aynı zamanda iş süreçlerimizi aralıksız şekilde iyileştirmek için önemli bir değerlendirme ve gelişim fırsatıdır" görüşünü dile getirdi. Müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, kurumsal sosyal sorumluluk ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması gibi alanlarda önemli çalışmalar yürüten İnallar, bu süreçte paydaşlarından olumlu geri dönüşler aldı.

Hüseyin Tetik, sektörde ve ülke genelinde kalite anlayışının gelişmesi için firmaların, yalnızca finansal büyümeyi tek başarı kriteri olarak görmemesi gerektiğini vurguladı. "Gerçek başarı; müşteri güvenini kazanmak, çalışan memnuniyetini artırmak ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmakla sağlanabilir" diyen Tetik, Bursa'nın kalite çalışmaları açısından güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu belirtti.

Ödül sürecinin etkisi

Ödül süreci, İnallar'ın paydaşları ve çalışanları tarafından olumlu karşılandı. Tetik, "Bu sürecin en büyük kazanımlarından biri, çalışan motivasyonu alanında yaşadığımız büyük artış oldu" dedi. İş ortakları ve müşterilerden gelen olumlu geri dönüşler, İnallar'ın doğru yolda olduğunu gösterdi.

İnallar Genel Müdürü Hüseyin Tetik, ödülleri bir iltifat olarak değerlendirerek, "Asıl amacımız, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamak ve sektörde öncü rolümüzü pekiştirerek korumaktır" dedi.

İnallar, KalDer ile de işbirliği içinde. Tetik, KalDer'in çalışmalarının kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, "KalDer’in düzenlediği eğitimler ve kalite geliştirme programları sayesinde süreçlerimizi daha sistematik hale getirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

İletişim Yazılım sektörde bir ilke imza atacak

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden İletişim Yazılım, Bursa Kalite Ödülü'ne aday gösterildi. 1994 yılında Bursa'da kurulan şirket, bu ödülle yazılım sektöründe bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İletişim Yazılım Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Selçuk Şen, şirketin tarihçesini şöyle anlattı:

"Bursa'da başlayan yolculuğumuzda bugün Türkiye'nin dört bir yanına akıllı fabrika çözümleri sunuyoruz. 2015'te başlattığımız dijital dönüşümle birlikte kalite çalışmalarımızı sistematik hale getirdik. 2017'de ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerimizle uluslararası standartlara uyum sağladık."

EFQM ile dönüşüm süreci

Şirketin EFQM Mükemmellik Modeli'ne 2018'de başladığını belirten Şen:

"Strateji Çemberi 6.0 yaklaşımıyla başladığımız bu yolculukta 2023'te modelimizi güncelledik. EFQM sayesinde süreç yönetimimiz ve karar alma mekanizmalarımız büyük ölçüde gelişti. Yapay zeka destekli çözümlerimizle artık piyasa trendlerini öngörebiliyoruz" dedi.

Bursa Kalite Ödülü'ne yazılım sektöründen aday olan ilk firma olduklarını vurgulayan Selçuk Şen:

"Bu adaylık bizim için sadece bir başarı göstergesi değil, aynı zamanda sektörde kalite standartlarını yükseltme hedefimizin bir yansıması. Müşteri memnuniyetinden çalışan bağlılığına kadar tüm süreçlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

Kalite için 5 kritik tavsiye

Selçuk Şen, sektörde kalite anlayışının gelişmesi için şu tavsiyelerde bulundu:

✓ Dijital dönüşüm tüm iş süreçlerine yayılmalı

✓ Yapay zeka ve veri analitiği kalite yönetiminde kullanılmalı

✓ İnsan kaynağına yatırım yapılmalı

✓ Sürekli iyileştirme kültürü benimsenmeli

✓ Sektörler arası işbirliği artırılmalı

Paydaşlardan tam destek

Ödül sürecinin paydaşlar ve çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendiren Şen:

"İş ortaklarımız bu süreci takdirle karşıladı. Çalışanlarımız için ise bu süreç, katılım duygusunu artıran bir deneyim oldu. Düzenli geri bildirim mekanizmalarımız sayesinde ekip motivasyonumuz arttı" dedi.

Selçuk Şen, ödül anlayışlarını da şu sözlerle özetledi:

"Bizim için ödüller bir amaç değil, doğru yolda olduğumuzu gösteren bir araç. Asıl hedefimiz, sürdürülebilir çözümler üreterek iş ortaklarımıza değer katmak."

Arena Eğitim Kurumları'ndan eğitimde mükemmellik arayışı

Kaliteye verdiği önemle dikkat çeken ve kampüsüyle büyümeye devam eden Arena Eğitim Kurumları, Bursa Kalite Ödülü'ne aday oldu.

Arena Eğitim Kurumları, 2012 yılında bir kurs merkezi olarak başladığı eğitim yolculuğunda, bugün lise seviyesinde de eğitim veren ve kampüsüyle büyümeye devam eden bir kurum haline geldi. Kaliteye verdiği önemle dikkat çeken kurum, Bursa Kalite Ödülü'ne aday oldu. Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, kurumun kalite yolculuğunu ve hedeflerini anlattı.

Arena Eğitim Kurumları, kuruluşundan itibaren disiplin, takip ve empati ilkelerini benimseyerek, sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda bireysel gelişime de önem veren bir yapı oluşturdu. 2023 yılında KalDer ile tanışarak kalite yolculuğunu daha sistemli hale getiren kurum, EFQM modelini benimseyerek kurumsal süreçlerini daha verimli hale getirmeye yönelik çalışmalar başlattı. Celal Arslan, "Eğitimde sürdürülebilir başarıyı yakalamak için kalite süreçlerine erken dönemde dahil olduk ve bu süreçleri sürekli iyileştirme prensibiyle yönetiyoruz" dedi.

KalDer ile tanışmalarının ardından EFQM Mükemmellik Modeli'ni benimseyen Arena Eğitim Kurumları, rekabet gücünü ve kurumsal performansını artırmayı hedefliyor. Arslan, "Bu model, organizasyonumuzun bütün yönleriyle değerlendirilmesine ve sürekli gelişim için somut adımlar atmamıza rehberlik etti" diye konuştu. Modelin uygulanması, çalışan memnuniyetinden liderliğe, müşteri odaklı yaklaşımdan sosyal sorumluluğa kadar pek çok alanda dönüşüm sağladı.

Bursa Kalite Ödülü'ne adaylık

Arena Eğitim Kurumları'nın Bursa Kalite Ödülü'ne başvurusu, kurum için büyük bir gurur kaynağı oldu. Celal Arslan, "Ödül süreci, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Organizasyonumuzun güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini daha iyi görmemizi sağlayan bu süreç, sürekli gelişim anlayışımızı daha da pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

Celal Arslan, sektörde ve ülke genelinde kalite anlayışının gelişmesi için firmaların sadece mevzuat ve standartlara uymaktan öte, kaliteyi bir şirket kültürü olarak benimsemeleri gerektiğine inanıyor. Bursa'nın sanayi ve eğitim alanlarındaki potansiyeliyle, kalite anlayışını geliştirmek için büyük fırsatlara sahip bir şehir olduğunu belirten Arslan, firmalar arasındaki iş birliğini artırmanın, kalite bilincini yaymanın ve sürekli gelişim odaklı yaklaşımlar benimsemenin şehrin rekabet gücünü daha da artıracağını söyledi.

Ödül sürecinin etkisi

Ödül süreci, Arena Eğitim Kurumları'nın paydaşları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışanlar ise bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve kurum içindeki motivasyon daha da artıyor. Celal Arslan, "Paydaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyor, süreçlerimizin şeffaflığını ve gelişim hızımızı daha iyi anlatma fırsatı buluyoruz" dedi.

Arena Eğitim Kurumları, KalDer ile de işbirliği içinde. Celal Arslan, KalDer'in çalışmalarının kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Gerçekleştirilen eğitimler, seminerler ve deneyim paylaşımları sayesinde kalite yolculuğumuzda önemli kazanımlar elde ediyoruz" diye konuştu.

GAKMYO'dan kalitede süreklilik vurgusu

Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (GAKMYO), kaliteye verdiği önemle dikkat çekiyor. Daha önce Bursa Kalite Ödülü ve Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü kazanan okul, şimdi de Bursa Süreklilik Ödülü'ne aday oldu. GAKMYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık, kurumun kalite yolculuğunu ve hedeflerini anlattı.

GAKMYO, Cumhuriyet döneminin Bursa’daki simge sanayi kuruluşlarından Sunğipek Fabrikası'nın arazisi üzerine kurulmuş tarihi bir yerleşkede eğitim veriyor. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan okul, teknik ve sosyal bilimler alanında 8 farklı programda eğitim hizmeti sunuyor.

Kalite yolculuğu

GAKMYO, 2009 yılından beri EFQM Mükemmellik Modeli'ni benimsiyor. Bu modelle birlikte kurumsal performanslarını artırmayı hedefleyen okul, birçok ödülün de sahibi oldu. Prof. Dr. Yahya Işık, "EFQM Modeli ile çalışmaya başlama amacımız, kurumsal mükemmeliyet anlayışını benimseyerek sürdürülebilir başarı elde etmek ve kalite yönetiminde öncü olmaktır" dedi.

Daha önce Bursa Kalite Ödülü ve Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü kazanan GAKMYO, şimdi de Bursa Süreklilik Ödülü'ne aday oldu. Prof. Dr. Işık, bu adaylığın motivasyonunu şöyle açıkladı:

"Kalite anlayışımızı sürdürülebilir hale getirmek ve bunu kurumsal bir kültür olarak yerleştirmek istiyoruz. Aldığımız her ödül, sadece bizim için değil, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Türkiye’deki diğer meslek yüksekokulları için de örnek teşkil etmektedir."

Gelişim için tavsiyeler

Prof. Dr. Işık, sektörde ve Türkiye genelinde kalite anlayışının gelişmesi için şu tavsiyelerde bulundu:

"EFQM Mükemmellik Modeli gibi uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenmeli, sürekli gelişim kültürü oluşturulmalı, sektörel işbirlikleri güçlendirilmeli, teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapılmalı, toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri teşvik edilmeli."

GAKMYO, KalDer ile de işbirliği içinde. Prof. Dr. Işık, bu işbirliğinin kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, "KalDer ile gerçekleştirilen çalışmalar, kalite yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması, kurumsal mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması gibi birçok alanda katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ödüller araçtır, amaç değil

Prof. Dr. Işık, ödüllerin kendileri için bir araç olduğunu vurgulayarak, "Kurum olarak asıl hedefimiz, sürdürülebilir kaliteyi sağlamak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmak, iş dünyasıyla güçlü bağlar kurarak nitelikli mezunlar yetiştirmek ve topluma değer katmaktır" görüşünü dile getirdi.