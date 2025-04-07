Dünyanın önde gelen beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri markalarına yönelik fırın ısıtıcısı, çamaşır makinesi rezistansı, buzdolabı rezistansı ve bulaşık makinesi rezistansı üreten Şahterm, Kuzey Makedonya’da kuracağı fabrikayla kendi segmentinde açık ara Avrupa’nın en büyük üreticisi konumuna gelecek. Mayıs ayında temeli alacak fabrikaya ilk iki etapta 50 milyon Euro’luk yatırım yapacak olan Şahterm, ayda 1 milyon adet rezistans üretmeyi planlıyor.

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde aynı çatı altındaki toplam 24 bin m2’lik 3 ayrı tesisinde 600 çalışanıyla beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri için yılda 18 milyon adet rezistans üreten Şahterm’in Kuzey Makedonya’da kuracağı yeni fabrikanın temeli mayıs ayında atılacak. Üsküp Serbest Bölge’de 29 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek fabrikada üretimin 2026 sonunda başlaması hedefleniyor.

Şahterm Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, elektrikli ısıtıcı üretimi yapmak amacıyla 2009 yılında kurulan firmanın bugün aynı çatı altında 3 ayrı üretim tesisinde aylık 1.5 milyon adet rezistans üreten global bir marka haline geldiğini belirtti. Toplam 24 bin m2’lk kapalı alana sahip tesislerde 600 çalışanla dünyanın önde gelen beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri markalarına yönelik üretim yaptıklarını dile getiren Şahin, son 10 yıldır Avrupa’da hem teknolojisini yenileyen, hem de kapasite artışı sağlayan tek firma olduklarını ifade etti.

Fırın ısıtıcıları segmentinde Avrupa’nın lideri olduklarını vurgulayan Şahin, “Bütün gücümüzle bilgiyi çoğaltmak, teknolojiyi yakından takip etmek için çalıştık, Proses geliştirme mühendislik departmanımızla birçok makineyi ve teknolojimizi kendimiz geliştirdik. Ayrıca, şu an dijitalleşmede ülke ortalamasının çok üzerindeyiz. Makineler birbirleriyle haberleşebiliyor, tüm makinalardan otomatik veri alıyoruz. Bunu bir üst boyuta, robotik sisteme taşımak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamasında üretimlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini kaydeden Şahin, “Yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarındaki firmaların öncelikli tercihiyiz” dedi.

Herkes doğuya giderken, biz batıya gittik

Uygulanan baskılanmış kur politikası nedeniyle Türkiye’de üretim koşullarının güçleştiğini ve yurtdışında rekabetin giderek zorlaştığını vurgulayan Şahin, daha uygun koşullarda üretim yapabilmek amacıyla yurtdışına fabrika kurma fikrinin ortaya çıktığını ifade etti. Yatırım için ilk olarak Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine odaklandıklarını, ancak bir daire almak için gittiği Kuzey Makedonya’daki olumlu yatırım iklimi nedeniyle rotayı bu ülkeye çevirdiklerini söyleyen Şahin, “Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti’nin önerisi ile bir daire almak amacıyla Kuzey Makedonya’ya gittim. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu ülkenin yapmak istediğimiz yurtdışı yatırım için en uygun ülke olduğuna karar verdik. Herkes üretim için doğuya giderken biz batıya gitmeyi tercih ettik” diye konuştu.

Şahterm Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından kendilerine Üsküp Serbest Bölge’de 29 dönümlük bir alan tahsis edildiğini bildirdi.

Fabrika 1 yılda tamamlanacak

Mayıs ayında temeli atılacak fabrikanın inşaatının yaklaşık 1 yılda tamamlanmasının ve üretimin de 2026’nın ikinci yarısında başlamasının planlandığını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“İlk fazda 35 milyon Euro’luk bir yatırım yapacağız, ikinci fazda yatırımımızı 50 milyon Euro’ya çıkarmayı düşünüyoruz. Fabrikada başlangıçta 250 - 300 kişi çalışacak, çalışan sayısı 2 yıl içinde 600’e ulaşacak. Fabrikamız ayda 1 milyon adet rezistans üretecek. Bu fabrika ülkemizdeki koşullar nedeniyle zayıflayan rekabet gücümüzü artıracak. K. Makedonya’da Kurumlar Vergisi oranı yüzde 10, bunun yanı sıra işçilik maliyetleri de şu an Türkiye’nin üçte biri oranında. Avrupa pazarına yakınlaşacak olmamız da ayrı bir avantajımız olacak. Türkiye’deki 1.5 milyon adetlik üretimimizin üzerine 1 milyon adet üretim de eklenince Avrupa’daki liderliğimizi açık ara pekiştirmiş olacağız.”

“Kuzey Makedonya’yı Avrupa’nın rezistans üssü haline getirmek istiyoruz” diyen Şahin, ülkenin son derece cazip bir yatırım bölgesi olduğunu, kurumların da yatırımcı çekmek için gereken desteği verdiğini anlattı.