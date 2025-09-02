Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticisi Durak Tekstil geliştirdiği yeni çözümüyle denim giyiminde lazer uygulamalarının dikişlerde yarattığı sorunları ortadan kaldırıyor. Durak Laser Safe dikiş ipliği, denim ürünlere lazer eskitme/aşındırma ve desen uygulamaları sırasında yüksek ısıdan ve enerjiden zarar görmeyen yapısıyla üstün bir dikiş performansı ve mukavemeti sunuyor. Durak Tekstil’in AR-GE departmanında yetkin ekibinin disiplinlerarası çalışmaları sonucu geliştirilen Durak Laser Safe dikiş ipliği için hem core-iplik (özlü iplik) hem de denim üreticileriyle iş birliği gerçekleştirildi. Durak Tekstil yeni ipliğin lazer performans testleri için bu alanda dünya çapında tanınan bir marka ile çalışmalar yürüttü ve başarılı sonuçlar elde etti. Durak Tekstil’in Poly-Strong PC iplik serisinin tüm kalite, güvenlik ve sağlık standartlarını taşıyan yeni iplik, güvenli denim üretimi ve uzun ömürlü tüketim konforu konseptiyle pazara sunuluyor.

“Denimde lazer işlem için en uygun dikiş ipliğini geliştirdik”

Lazer eskitme işlemlerinin denim sektöründe artık yaygın bir standart haline geldiğini dile getiren Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Durak, şunları söyledi “Eski taşlama yönteminin hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki yükü düşünüldüğünde lazer teknolojisi önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Denim ürün üzerinde eskitme/taşlama efekti ve desen oluşumu sağlayan lazer, yüksek ısı ve enerji nedeniyle standart dikiş ipliklerinde yanma, dikişlerde kopma ve bozulmalara yol açıyor. Durak Tekstil olarak geliştirdiğimiz Durak Laser Safe ipliği, lazer ışınına maruz kalan bölgelerde hem mukavemetini koruyor hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.”

En yoğun lazer uygulamasında da yüksek mukavemet

Polyester – pamuk karışımlı Durak Laser Safe ipliği, denim ürünlerde dört farklı lazer şiddeti (hafif, orta, yoğun ve çok yoğun) uygulanarak test edildi. Bu çözüm yapılan testlere göre, çok yoğun lazer sonrasında bile pazardaki benzer ürünlere kıyasla iki katına varan daha iyi mukavemet ve daha az mukavemet kaybı elde etti. Özellikle yüksek lazer yoğunluklarında bile ipliğin dikiş bütünlüğünü koruması, onu rakiplerinden ayıran en temel özellik olarak öne çıkıyor. Denim sektörüne özel olarak geliştirilen bu iplik; dikiş kolaylığı, yüksek performansı ve dayanıklılığı ile üreticilere avantaj sağlıyor. Ticket 30 ve 50 kalınlıklarında ve istenilen renkte üretilebilen Durak Laser Safe, üstün özel yapısı ile denim üreticileri için kolay kullanım ve en iyi performansı sağlarken, denim tutkunlarının uzun ömürlü ürünler elde etmesine katkı sunuyor. Bu yenilikçi dikiş ipliği, denim giysilerin yanı sıra; aynı yüksek standartlarda takım elbiseler, mobilya, yatak / kapitone, gömlek, iç çamaşırları, ev tekstili ve iş kıyafetlerinde de kullanılabiliyor.