Yeni statüsüne kavuşan Dorukmak Ar-Ge Merkezi’ne ilk resmi ziyareti ise Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş ve Ar-Ge Müdürü Özcan Cura, İl Müdürü Bakoğlu’na Ar-Ge merkeziyle ilgili bilgi verdi.

Dorukmak’ın ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi ile alanında dünyada sayılı firmalar arasında yer aldığına işaret eden Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş “6 bin m2’si kapalı toplam 8 bin m2’lik modern fabrikamızda, yaklaşık 200 kişilik kadromuzla ayda 10 milyon adet kauçuk parça üretiyoruz. Binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçların süspansiyon sistemlerine yönelik ürün çeşidimiz de 1.000’i aştı. Hem üretim çeşitliliğimiz hem de üretim kapasitemizle dünya çapında örnek gösterilen bir firmayız” diye konuştu.

Ar-Ge’ye büyük yatırım yapıldı

Yüksek kaliteleri nedeniyle 25’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Berke Kurtuluş, dünya pazarlarında daha etkin olmak amacıyla bir süre önce Ar-Ge Merkezi kurmayı hedef olarak belirlediklerini kaydetti. Kurtuluş, “Ürün geliştirme konusunda da iyi bir ekibe ve fiziksel alana sahibiz. Ar-Ge işimizin bir parçası olduğu için bu alana önemli yatırımlar yaptık. Ar-Ge Merkezi unvanını kazanmak, yalnızca bizim değil, ülkemizin de üretim ve teknoloji kapasitesi adına önemli bir kazanım. Bu merkez sayesinde, inovasyon odaklı projelerimizi hızlandıracak, katma değerli ürünlerle sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Ziyaret sonunda Dorukmak yetkililerini başarılarından ötürü tebrik eden Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Türkiye sanayisinin gelişiminde Ar-Ge merkezlerinin kritik rolüne dikkat çekti. Dorukmak, Ar-Ge Merkezi olarak başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler üretmeye ve global pazardaki gücünü artırmaya devam edecek.