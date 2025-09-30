7. Uluslararası Demir, Çelik, Boru, Profil, Paslanmaz Çelik ve Bakır Alaşımı Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı, 4 gün boyunca sektörün kalbinin attığı merkez oldu. 350’den fazla katılımcı firmanın stant açtığı fuarı, 30 bini aşkın ziyaretçi takip etti. Çelik endüstrisinin prestijli buluşma noktası olan organizasyonda, en son teknolojiler, üretim çözümleri ve yeni iş fırsatları bir araya geldi.

Bursa sanayisi vitrine çıktı

Fuar boyunca çelik üretiminden talaşlı imalat makinelerine, iş güvenliği ekipmanlarından ileri metal işleme teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilendi. Bursa firmaları, hem mevcut müşterileriyle bağlarını güçlendirdi hem de yeni iş birlikleri için önemli adımlar attı. Yetkililer, Metal Expo’nun yalnızca ürünlerin tanıtıldığı bir organizasyon olmadığını; aynı zamanda sektör trendlerinin belirlendiği, ihracat potansiyelinin artırıldığı ve uluslararası ticari bağlantıların kurulduğu bir platform olduğunu vurguladı. Türkiye’nin makine ve metal sektöründe lokomotif kentlerinden biri olan Bursa, fuarda sergilediği üretim gücüyle dikkat çekti. Katılımcı firmaların elde ettiği kazanımların, sadece şirketler bazında değil, aynı zamanda Bursa’nın ve Türkiye’nin sanayi gücünün uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağladığı ifade edildi.