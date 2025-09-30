Tekstil ve moda endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından Premiere Vision bu yıl da dünyanın dört bir yanından profesyonelleri Paris’te bir araya getirdi. Kumaş, iplik, deri, tasarım ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin katıldığı fuara, 187’si Türk olmak üzere yaklaşık bin 200 firma iştirak etti. Bursa’dan ise 56 firma stant açarak koleksiyonlarını tanıttı. Fuarın teması inovasyon ve teknoloji oldu; özellikle sürdürülebilir üretim, dijital çözümler ve yeni nesil materyaller ilgi gördü. Aynı dönemde düzenlenen Texworld Fuarı da tekstil tedarik zincirinin en önemli buluşmalarından biri olarak öne çıktı. 35’ten fazla ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcının yer aldığı fuarda Türkiye’den 37, Bursa’dan ise 16 firma stant açarak küresel alıcılarla buluştu. Döngüsellik, izlenebilirlik, yapay zekâ destekli tasarım ve biyolojik kaynaklı malzemeler fuarın öne çıkan başlıkları oldu.

“İhracat sektörümüzün çıkış noktası”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ihracat odaklı çalışmaların sektör adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Tekstil sektörümüz önemli bir eşikten geçiyor. Bugün büyük zorlukları aşarak elde ettiğimiz pazarları korumak, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İhracatı, hem sektörümüzün hem de ülkemizin en önemli çıkış noktası olarak görüyoruz. Özellikle teknoloji ve inovasyon temasıyla gerçekleştirilen fuarlar, aslında firmalarımızın katma değerli üretimi ve geleceğe yönelik çizecekleri yol haritaları açısından da çok değerli. Bursa firmalarımızla bu organizasyonlarda bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için fuarların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Fuar, sektörün dönüşümünü gösteriyor”

SYK Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yedikardeş, Premiere Vision ve Texworld fuarlarına ilişkin değerlendirmesinde organizasyonun pandemi sonrası toparlanma süreci, ekonomik dalgalanmalar ve değişen tüketici alışkanlıkları gölgesinde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “Premiere Vision Fabric Show, küresel tekstil endüstrisinin nabzını tutmaya devam ediyor. Katılımcı ve ziyaretçi sayısında bir miktar düşüş olsa da sektörün en önemli etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu yıl sonbahar-kış sezonu için hazırlanan kumaşlarda sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş, teknik ve inovatif iplikler en çok talep gören ürünlerdi. Katılımcıların çevre dostu üretim ve yenilikçi teknolojilere odaklanması, sektörün dönüşümünün doğru yönde ilerlediğini gösteriyor.” Yedikardeş ayrıca, ziyaretçi profilinde Avrupalı alıcıların ilgisinin azaldığını ancak Asya ve Orta Doğu’dan gelen profesyonellerin fuara dinamizm kattığını ifade ederek, “Bu değişim niteliği düşürmek yerine daha profesyonel ve sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlıyor. Bursa, köklü tekstil birikimi, entegre üretim gücü ve nitelikli iş gücüyle güçlü bir konumda. Ancak markalaşma, tasarım odaklılık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında daha fazla yatırım yapılmalı” dedi.

“BTSO’nun destekleri çok kıymetli”

Premiere Vision Fuarı’nda yer alan Seçen Tekstil’in CEO’su Hilal Gülseçen, ekonomideki konjonktürel zorlukları göğüslemek zorunda oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bu süreçte Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini, yeni koleksiyonlar geliştirerek ve fuarlara katılarak yatırımlarını sürdürdüklerini dile getiren Hilal Gülseçen, şunları söyledi: “Seçen Tekstil olarak bu yılı, ‘her şeye rağmen yılı’ olarak belirledik. Ekonomik zorluklara ve sektöre yansımalarına rağmen bu yatırımlarımızın geri dönüşleri 2026 yılından itibaren almayı ümit ediyoruz. Bu kapsamda BTSO’nun desteklerini de çok kıymetli buluyorum. Yapılan organizasyonlarda emeği geçenlere şahsım ve firmam adına teşekkür ediyorum.”

“TFF tasarımcılarımızın yolunu açtı”

Bisem Paradise Firması Koleksiyon Yöneticisi Yalçın Kesen, Bursa’da BTSO’nun öncülüğünde hayata geçirilen Turkish Fashion Fabrics Show (TFF Show) ile moda ve tasarımcılar için güzel bir yol açıldığını, Bursa’dan başlayan yolculuklarının Paris’te Premiere Vision’da trend alanlarında kendi tasarımlarını sergileme imkanı sunduğunu söyledi. Yalçın Kesen, “TFF, tasarımcılarımız için itici güç oldu ve çok iyi bir noktaya geldik. Bugün Paris’te trend alanlarında Bursa firmaları yoğun bir şekilde yer alıyor. Biz de kendi tasarımlarımızla burada yer almaktan gurur duyuyoruz. BTSO’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.