Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ile Birleşik Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden sektörün öncü firmalarının bir araya geldiği fuar, yatak üretim sektörünün küresel anlamda vitrini olarak öne çıkıyor. Bu yıl 25 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuarda, yaklaşık 150’ye yakın firma en yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi. Yatak kumaşlarından yay ve süngere, üretim makinelerinden aksesuar ve teknolojilere kadar geniş bir yelpazede inovatif çözümler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, fuar boyunca hem üretim süreçleri hem de tasarım trendleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Sektör profesyonelleri için stratejik bir platform

IBIA EXPO, yalnızca ürünlerin tanıtıldığı bir fuar olmanın ötesine geçerek, uluslararası iş birliklerinin kurulduğu ve sektörel trendlerin belirlendiği bir platform olarak dikkat çekiyor. Fuar, özellikle ihracat potansiyelini artırmak isteyen Türk firmaları için büyük önem taşıyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika’dan gelen alım heyetleri, katılımcı firmalarla birebir görüşmeler yaparak yeni iş bağlantıları kurma imkânı buldu. Birleşik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, açılışta yaptığı konuşmada fuarın sektördeki stratejik önemine değindi: “IBIA EXPO, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı buluşma noktalarından biri haline geldi. Türk firmaları inovatif ürünleriyle her geçen yıl küresel pazardan daha fazla pay alıyor. Bu fuar, üreticilerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması için eşsiz bir fırsat sunuyor.” Vural, konuşmasında Türkiye’nin sektör içindeki payının giderek arttığını belirterek, fuarın Türk firmalarının uluslararası bağlantılarını güçlendirmede kritik bir rol oynadığını ifade etti.

İnovasyon ve teknoloji ön planda

Fuar kapsamında sergilenen ürünlerde özellikle sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler, akıllı yatak teknolojileri ve otomatik üretim makineleri ön plana çıktı. Katılımcılar, yenilikçi tasarım ve üretim çözümleri sayesinde hem maliyetlerini düşürmeyi hem de kaliteyi artırmayı hedefliyor. Fuarda ayrıca, sektörün önde gelen uzmanları tarafından düzenlenen paneller ve seminerlerle üretimden tasarıma kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Türkiye’nin küresel yatak endüstrisindeki yükselişi

IBIA EXPO, Türk yatak üreticilerinin uluslararası arenada adını duyurmasına ve ihracat hacmini artırmasına önemli katkı sağlıyor. Son yıllarda özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında dikkat çeken Türk üreticileri, inovatif ürün ve rekabetçi fiyat politikalarıyla küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelmeye başladı.

Osman Güler

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye, yatak yan sanayi sektöründe dünya çapında önemli bir konuma sahiptir. Yatak üreticilerine tedarik sağlayan ülkeler arasında Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyoruz. IBIA EXPO, dünya pazarlarında istikrarlı iş ortaklıkları kurmak isteyen yerli üreticiler için benzersiz bir ihracat platformudur. IBIA EXPO, sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu ve dünya genelindeki en önemli uluslararası organizasyon olma özelliğine sahip bir konumda yer almaktadır. Fuar, sektördeki firmaların global pazarlarda yer almaları için büyük fırsatlar yaratmaktadır.

Dünya genelindeki dernek ve federasyonlarla yapılan iş birlikleri sayesinde toplu ziyaretler ve geniş çaplı alım heyetleri organize edildi. Çoğunluğu firma sahibi ve üst düzey yöneticilerden oluşan profesyonel ziyaretçiler, IBIA EXPO’ya doğrudan iş anlaşmaları yapmak amacıyla katıldı. Kısacası sektörün yeniliklerini, geliştirilen tüm ürünleri ve çok daha fazlasını yakından takip etmek isteyenler için IBIA EXPO kaçırılmayacak bir etkinliktir. Ürün çeşitliliği, kalite, doğru hizmet, ileri teknoloji ve esnek fiyat politikası gibi birçok avantaj burada bir arada sunulmaktadır.

Emre Şahin Yılmaz

Marsteks Yönetim Kurulu Üyesi

Fuarda özellikle yeni ve inovatif ürünlerimizi ön plana çıkardık. Bunların başında siyah soğuk kumaşımız geliyor. İkinci olarak kolajen kumaşımızı, üçüncü olarak ise prime plus ipliğinden ürettiğimiz kumaşımızı öne çıkardık. Bu üç kumaşı fuarda özellikle vurgulamak istedik. Ayrıca organik ve doğal elyaflı ürünlerin yanında, teknoloji serimizden Moonblack adını verdiğimiz yeni soğuk siyah kumaşımızı da tanıttık. Daha önce bu ürünün beyazını üretiyorduk. Dolayısıyla öne çıkardığımız ürünler hem teknoloji serisine hem de doğal seriye ait oldu. Avrupa’da olduğu gibi biz de daha çok doğal ve sertifikalı ürünleri ön plana çıkarıyoruz.

Bu yıl katıldığımız Interzum fuarı da bizim için oldukça verimli geçti. Orada da yeni ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Dünya genelinde yatak kumaşı sektöründe sürdürülebilir, geri dönüşüme ve yeşil dönüşüme uygun ürünlere talep giderek artıyor. Türkiye’de ise ticari ürünler daha fazla öne çıkıyor. Sektörün genişlemesi ve yeni firmaların ortaya çıkması bizi mutlu ediyor. Çünkü rekabeti seviyoruz. Rekabet arttıkça bizim değerimiz de daha iyi anlaşılır.

Cihan Yılmaz

Yılmar Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı

IBIA Expo fuarında daha çok torba yay ya da paket yay olarak adlandırdığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. İşletmemizde üretime çelik telden başlıyoruz. Bu çelik tellerle helezon yay, bonel konstrüksiyon, kendi ulusal markamız olan Herkül konstrüksiyon ve torba yay teknolojisini üretiyoruz. Fuarda yatak teknolojisi ön planda olmasına rağmen, biz özellikle torba yay ürünlerimizi zikzak yayla birlikte kullanarak koltuk ve mobilya sektörüne, özellikle de oturma gruplarına yönelik pazarlamaya çalışıyoruz. Bir yenilik olarak, yatakta kullandığımız yayları oturma gruplarında da kullanarak sektörel bir genişleme sağlamayı hedefliyoruz.

Onur Kırayoğlu

Kırayteks Yönetim Kurulu Üyesi

Yatak yan sanayi sektöründe iç pazardaki arz rekabeti en üst seviyeye çıkarırken ihracattaki seçenekler ve esneklik sektöre önemli destek oluyor. Sürekli yeni pazarlar arayışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öncelikle Bursa'nın gelişmiş ekosistemi; güçlü tekstil tedarik zinciri, nitelikli iş gücü, teknik üniversite iş birlikleri üretim kabiliyetini çok ön plana çıkarıyor.

Avrupa'ya olan karasal yakınlık ve Gemlik Limanı sayesinde lojistik hız avantajı kazandırıyor.

Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzeme adımlarımızı şöyle sayabiliriz;

Üretimde proses suyu ve enerji tüketimini azaltan iyileştirmeler, kimyasal yönetiminde yeşil uyumlu tedarik ve izlenebilirlik; atık minimizasyonu gibi temel unsurlarda kararlı adımlarımız mevcut.

Ayrıca hammaddelerde ve ambalaj malzemelerinde geri dönüştürülmüş içerik opsiyonlarına öncelik veriyoruz.

Son yıllarda yatak endüstrisinde öne çıkan yenilikler ve değişim talepleri şu başlıklarda sıralayabiliriz;

Isı regülasyonu ve konfor: Tüketici, “daha serin/daha dengeli uyku iklimi” talep ediyor. Performansı yüksek, nemi hızla dağıtan ve cilde ilk temasta serinliği hissettiren yüzeyler öne çıkıyor.

Hijyen ve sağlık: Doğal içerikler (ör: propolis, aloe vera), antibakteriyel/antialerjik çözümler, tozsuz ve kokusuz yapılar artık lüks değil, standart beklenti.

Estetik ve fonksiyon: Yatak kumaşında döngüsel dokular, derin jakar efektleri, minimal desenler; aynı anda hava geçirgenliği ve esneme konforuyla birlikte talep ediliyor.

Sürdürülebilirlik: Üretimde kullanılan geri dönüştürülmüş elyaftan iplikler, karbon ayak izini azalttığımız prosesler satın alma kararında daha da belirleyici hale geldi.

Ürünlerimizdeki yeni teknolojiler ve son çalışmalardan bahsetmek gerekirse;

Isı Yönetimi: Yüksek ısı iletkenliği hedefleyen “cool-touch” yüzey tasarımları ile temas anında hissedilir serinlik sağlayan kumaşlar.

Elyaf Mühendisliği: Doğal elyafların özel karışımları ile hem yumuşaklık hem nem yönetimi ve geliştirilen örme teknikleri ile hava geçirgenliği optimizasyonları.

Ergonomi: Esneme kontrollü örme jakarlı yapılar ve 3D katmanlarla basınç dağıtımı ve yatak iç dolgu malzemeleri ile uyum sağlanması olarak sıralayabiliz.