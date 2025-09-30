GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Bursalı üreticiler, fuarda son teknoloji CNC tezgâhları, yüksek hızlı kesim makineleri, enerji verimli presler, lazer kesim sistemleri, doğrusal hareket çözümleri ve endüstriyel otomasyon sistemleri gibi birçok yeniliği ziyaretçilerle buluşturdu. Sergilenen ürünlerde öne çıkan özellikler arasında dijital ikiz uygulamaları, yapay zekâ tabanlı kestirimci bakım sistemleri, sürdürülebilir üretim çözümleri, enerji verimliliği ve insansız üretim teknolojileri yer aldı.

Yeni iş bağlantıları için fırsat niteliğinde

Fuarda, mevcut iş ortaklıklarını güçlendirmenin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya’dan yeni iş bağlantıları için önemli fırsatlar yakalandı. Özellikle yenilenebilir enerji, otomotiv, havacılık ve mobilya sanayi temsilcilerinden gelen yoğun ilgi, Bursalı sanayicilerin küresel pazarlardaki konumunu pekiştirdi.

Uluslararası rekabette güçlü konuma sahip

Fuar sırasında öne çıkan trendler arasında akıllı otomasyon, IoT tabanlı çözümler, modüler ve ergonomik tasarımlar da dikkat çekti. Bursalı firmalar, bu alanlarda yaptıkları Ar-Ge yatırımları sayesinde uluslararası rekabette güçlü bir konuma sahip olduklarını bir kez daha gösterdi.

Fatih İğrek

İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Öne çıkan trendler, teknolojik ürünler

EMO Hannover 2025 fuarında, son teknoloji ürünü 5 eksenli freze-torna merkezimiz FR800T, yüksek hassasiyetli FR3500 serisi köprü tipi freze tezgâhlarımız ve çeşitli CNC dik işleme merkezlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Ziyaretçilerimize yalnızca Siemens Sinumerik One değil, aynı zamanda Fanuc kontrol sistemi, robot ile parça yükleme ve insansız çalışma opsiyonlarımızı da sunduk. Dijital ikiz, çarpışma önleme ve arttırılmış güvenlik gibi yenilikçi çözümlerimiz yoğun ilgi gördü.

Fuar bizim açımızdan son derece verimli geçti. Mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirirken, Avrupa ve diğer pazarlarda yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatları yakaladık. Özellikle yenilenebilir enerji, otomotiv ve havacılık endüstrilerinden gelen ziyaretçiler, döküm ve CNC tezgâh üretimindeki entegre çözümlerimize büyük ilgi gösterdi.

EMO Hannover’de öne çıkan teknolojik trendler; yapay zekâ destekli proses optimizasyonu, dijital ikiz uygulamaları, sürdürülebilir üretim çözümleri, enerji verimliliği ve otomasyon destekli insansız üretim teknolojileri oldu. Bu alanlarda yaptığımız Ar-Ge yatırımlarının doğru yolda olduğunu görmek bizi memnun etti.

İğrek Makina olarak, Türkiye’nin makine imalat gücünü dünya sahnesinde temsil etmekten gurur duyuyoruz. Tüm ziyaretçilerimize ve iş ortaklarımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ederiz.

Şafak Çetiner

Bekamak Satış Direktörü

Teknolojik altyapı, ilgi çekti

EMO Hannover 2025’te Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz son teknoloji XS serisi yüksek hızlı şerit testere makinelerimizi ve OPUS serisi daire testere makinelerimizi sergiledik. Bunun yanı sıra yapay zekâ tabanlı BEKAMIND kestirimci bakım sistemimizi ziyaretçilere tanıttık. Bu sistem, kesim performansını ve bakım verimliliğini artırmaya yönelik yazılım ve sensör entegrasyonlarıyla fuarda dikkat çekti.

Fuarda ilgi ortalama seviyedeydi. Mevcut müşterilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz gibi, farklı pazarlardan yeni potansiyel iş ortaklarıyla da önemli temaslar gerçekleştirdik. Sergilediğimiz makinelerin yüksek kesim performansı ve teknolojik altyapısı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

EMO Hannover’de en çok öne çıkan trendler arasında dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekâ çözümleri vardı. Özellikle üretim süreçlerinde veri analitiği, kestirimci bakım sistemleri ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknolojiler ön plandaydı. Ayrıca robotik entegrasyon ve otomatik malzeme taşıma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştığını gözlemledik. Bu eğilimler, bizim de BEKAMIND ve yüksek hızlı kesim teknolojilerimizle paralel bir vizyonda olduğumuzu gösterdi.

Fuarda başta Avrupa olmak üzere farklı pazarlardan yeni distribütör adaylarıyla ve son kullanıcılarla önemli görüşmeler yaptık ve mevcut ağımızı güçlendirecek temaslarda bulunduk. Ancak küresel ekonomik belirsizlikler ve yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle bazı potansiyel projelerin daha temkinli ilerlediğini de gözlemledik. Yani kısa vadede somut anlaşmalara dönüşmeyen görüşmeler olsa da orta ve uzun vadede ihracatımızı artıracak değerli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.

BEKAMAK olarak 40 yılı aşkın süredir metal kesme makineleri üretiyoruz ve bugün %80’in üzerinde ihracat oranına sahibiz. Hedefimiz, geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı sistemlerle ve yüksek kaliteli makinelerimizle global pazarda daha güçlü bir konum elde etmek. EMO Hannover gibi fuarlar, bu vizyonumuzu uluslararası arenada daha geniş kitlelerle buluşturmamıza imkân tanıyor

Akif BAYKALDI

Baykal Makine Satış ve Pazarlama Direktörü

En yenilikçi ürünlerimizi tanıttık

Baykal olarak, üretim teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan EMO Hannover’de sektör profesyonelleriyle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Fuarda; yüksek enerji verimliliği, çevreci tasarımı ve çok yönlü kullanım avantajlarıyla öne çıkan APHS Pro Hibrit Abkant Presimiz ile yüksek hassasiyet, düşük işletme maliyeti ve üstün güvenilirlik sunan Ultra Yüksek Güçlü Fiber Lazer Kesim Makinemizi tanıttık. Bu ürünlerimiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzun ve küresel pazarlara sunduğumuz yenilikçi çözümlerin en somut örnekleridir.

EMO Hannover 2025, Baykal için son derece başarılı geçti. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, markamızın uluslararası ölçekteki bilinirliğini bir kez daha ortaya koydu. Mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi pekiştirmenin yanı sıra, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok farklı coğrafyadan gelen sektör temsilcileriyle yeni iş birliklerine zemin hazırladık. Baykal’ın güçlü ürün portföyü ve güven veren marka imajı, ziyaretçilerimizin ilgisini çeken başlıca unsurlar oldu.

Bu yıl fuarda öne çıkan trendlerin başında dijitalleşme, otomasyon, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim çözümleri yer aldı. Baykal olarak biz de bu dönüşüm sürecinin öncülerinden biri olmayı hedefliyor, Ar-Ge yatırımlarımızı ve inovasyon çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Sektörün geleceğini şekillendiren bu alanlarda geliştirdiğimiz çözümler, müşterilerimize rekabet avantajı sunarken, markamızın da global pazarlardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

EMO Hannover, Baykal’a yalnızca ürünlerini tanıtma imkânı değil, aynı zamanda uluslararası ağını genişletme ve yeni pazarlara açılma fırsatı sundu. Fuardan elde ettiğimiz geri dönüşler, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi teyit etmektedir. Önümüzdeki dönemde de Baykal, yenilikçi teknolojileri, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü marka değeriyle, global üretim teknolojileri pazarında güvenilir ve öncü bir çözüm ortağı olmaya devam edecektir.

Serkan Uzunoğlu

Armendus Genel Müdürü

Fuar, beklentileri karşıladı

EMO Hannover’de Armendus olarak ağırlıklı olarak kol (support arm) sistemlerimizi, yükseklik ayarlı çözümlerimizi ve pano/panel sistemlerimizi sergiledik. Bunun yanı sıra makine pedal sistemlerimiz, saç pano çözümlerimiz, modüler bağlantı kulelerimiz, klavye sistemlerimiz ve pano soğutma (enclosure cooling) çözümlerimiz de standımızda yer aldı. Ayrıca farklı yük kapasiteleri için (hafif, orta, ağır yük) geliştirilmiş modüllerimizi de ziyaretçilerimize tanıttık.

Fuar bizim açımızdan beklentileri karşılayan hatta aşan düzeyde geçti. Standımıza ilgili ziyaretçi yoğunluğu oldukça iyiydi. Mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi derinleştirme fırsatı bulduk, karşılaştırmalı ürünlerimizi doğrudan gösterme avantajı elde ettik. Ayrıca sektör profesyonelleriyle söyleşiler, geri bildirimler almak açısından çok verimli oldu.

Akıllı otomasyon & veri entegrasyonu: Makinelerle haberleşebilen, sensör destekli sistemler, IoT bağlantısı olan çözümler çok dikkat çekiyordu.

Enerji verimliliği & sürdürülebilirlik: Daha az enerji tüketen sistemler, malzeme optimizasyonu, çevreci tasarımlar trend halindeydi.

Modülerlik ve esneklik: Sistemlerin kolay modifiye edilebilir olması, farklı yük ve kullanım senaryolarına hızlı adaptasyon sağlayabilmesi fuarda önemli rekabet avantajı olarak öne çıktı.

Kompakt & ergonomik tasarım: Endüstriyel çözümler artık sadece işlevsel değil, estetik ve ergonomik açıdan da güçlü olması beklenen ürünler haline gelmiş gibi görünüyor.

**Fuar sırasında Avrupa’dan ve diğer kıtalardan distribütörlerle ve potansiyel bayilerle ön görüşmeler gerçekleştirdik.

**Fuar standına gelen katılımcılar arasında, Armendus’un sistemlerinin özellikle otomasyon odaklı üretim tesislerinde kullanımı için teknik ilgi gösteren firmalar oldu.

**Yeni pazarlara açılma imkânı doğdu; özellikle Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve bazı Asya pazarlarında distribütörlük anlaşmaları görüşüldü.

**Fuar sonrası takip toplantıları ve saha ziyaretleri için güçlü iş bağlantıları kurduk, bu da ihracat potansiyelimizi artırma açısından önemli bir avantaj sundu.

EMO Hannover gibi bir fuar, Armendus için sadece bir ürün tanıtımı olmanın ötesinde sektörün nabzını tutma, rakip analizleri yapma ve geleceğe yönelik strateji geliştirme imkânı sundu. Bu tür organizasyonlar, Ar-Ge yönelimimizi keskinleştirme, inovasyon odaklı yatırım planları yapma açısından da kritik öneme sahip. Gelecek fuarlarda da daha ileri entegrasyon ve demo sistemleriyle yer almayı planlıyoruz.

Serkan Karışan

Kozanlı Mühendislik Teknik Müdürü

İhracat kapasitemizi artırıyoruz

Global piyasalardaki daralmaya rağmen her zamanki gibi Emo Fuarı’nda yerimizi aldık. Kozanlı markamızı ziyaretçilerimize gururla tanıtıyor ve yeni iş bağlantıları kurmaya devam ediyoruz. Kozanlı olarak, Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğümüz Schneeberger markasının doğrusal hareket sistemlerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında, tamamlayıcı ürün grubumuzda CNC tezgâhlar için teleskopik sac kapak, bez körük, saclı bez körük, rulo muhafaza ve alüminyum palet gibi alternatif koruma sistemlerinin proje destekli imalatını yapıyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek yalnızca Türkiye’de değil, global müşterilerimize de kaliteli ve güvenilir çözümler sunuyor, ihracat kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz.