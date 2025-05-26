BUSİAD, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin ve Bursa’nın kalkınmasına, kültürüne, eğitimine ve insanına katkı sunan isimleri onurlandırmaya devam ediyor. BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile belirlediği ödül sahipleri; üretim, girişimcilik, kültür-sanat, meslek onuru ve sosyal sorumluluk alanlarında dikkat çeken performanslarıyla öne çıktı.

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, ödüllerin sadece başarıyı değil, aynı zamanda sürdürülebilir katkıyı teşvik ettiğini belirterek, “Ülkemizin kalkınmasında rol oynayan tüm kişi ve kurumları kutluyoruz. Bu ödüller, gelecekte daha fazla üretim, istihdam, inovasyon ve toplumsal değer yaratımı için motivasyon kaynağıdır” dedi.

Yılın Ödülü Marturfompak’a

BUSİAD açıklamasına göre, 2024 yılı Doğan Ersöz Ödülü, 40 yıl önce otomotiv sektörüne sünger teminiyle yola çıkan Marturfompak Holding’e verildi. Türkiye’de başlayan üretim serüveni, bugün 3 kıtada 6 ülkede 30 fabrika ve 7 mühendislik merkeziyle sürdürülen Marturfompak, global OEM markalarına stratejik çözüm ortaklığı sunuyor. Sürdürülebilirlikte global sıralamalarda ilk yüzde 5’te yer alan Marturfompak, üretimden tasarıma kadar tüm süreçlerde yüksek standartları benimsemesi ve Bursa merkezli kalkınma modeliyle örnek olması nedeniyle ödüle layık görüldü.

BUSİAD Özel Başarı Ödülü Osman Güler’e

Yatak üretim makineleri sektörünün dünya lideri konumundaki Elektroteks’in kurucusu Osman Güler, BUSİAD Özel Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Elektronik mühendisliğinden makine imalatına uzanan yolculuğunda, Güler’in vizyoner liderliğiyle Elektroteks, 140 ülkeye ihracat yapan, yüzde 98 ihracat oranına sahip ve 25 dolar/kg ihracat değeriyle dikkat çeken bir markaya dönüştü. Son olarak 152 yıllık Alman Mammut firmasını satın alan Güler, yenilikçilik ve küresel başarılarıyla ödülü hak etti.

Fatih Erkoç’a Kültür-Sanat ve Eğitime Katkı Ödülü

Müzik kariyerinin yanı sıra eğitim ve sosyal projelerdeki gönüllü katkılarıyla tanınan Fatih Erkoç, BUSİAD Kültür-Sanat ve Eğitime Destek Ödülü’nün sahibi oldu. Bursa’daki Fatih Erkoç Sanat Akademisi ile gençleri sanatla buluşturan sanatçı, topluma olan duyarlılığı ve örnek çalışmalarıyla ödüle layık bulundu.

Meslek Onur Ödülleri İlker Oral ve Vehbi Varlık’a

BUSİAD Meslek Ödülü, inşaat ve sanayi altyapısında önemli projelere imza atan İlker Oral ile endüstriyel mutfak sektörünün öncüsü Vehbi Varlık’a verildi. SİNTA A.Ş’de 50 yılı aşkın süredir yönetici ve girişimci olarak görev yapan İlker Oral, ülke sanayisine katkıları, yetiştirdiği kadrolar ve öncü projeleriyle takdir topladı. İNOKSAN’ın kurucusu Vehbi Varlık ise sektördeki liderliği, girişimcilik ruhu ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif çalışmalarıyla ödülün diğer sahibi oldu.

Eker Süt’e Sosyal Sorumluluk Ödülü

Eker Süt A.Ş., otizmli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını amaçlayan “Otizmli Bireyler İş Gücünde” projesiyle 2024 Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü kazandı. Proje kapsamında 12 otizmli bireyin istihdamı sağlanırken, verimlilik, sadakat ve uyum kabiliyetleriyle bu bireylerin işletmeye katkısı somut verilerle ortaya kondu.