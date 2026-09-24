Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) sanayi ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Bursa’nın üretim gücü ve 2030 vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Burkay, BTSO olarak Bursa’daki organize sanayi bölgeleriyle yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, kentteki üretim ve ticaret yapısının daha planlı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Göreve geldikleri günden bu yana BTSO ve OSB’ler arasında güçlü bir bağ oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Burkay, Bursa’daki plansızlık sorunlarının çözümü için irade ortaya koyduklarını söyledi.

Ölçek ekonomisinin merkezi

Bursa’nın üretim ve ticaret kapasitesini artırmak, yüksek katma değerli üretimi geliştirmek ve kentin rekabet gücünü yükseltmek amacıyla hayata geçirilen projeler arasında TEKNOSAB’ın önemli bir konumda bulunduğunu belirten Burkay, bölgenin Türkiye’ye örnek bir üretim ve ticaret ekosistemine dönüştüğünü kaydetti.

Burkay, Türkiye’de OSB’lerin yatırıma hazır hale gelmesinin ortalama 12-13 yıl sürdüğünü, TEKNOSAB’ın ise 4 yılda tamamlandığını belirterek, "Burası Türkiye’de ölçek ekonomisine geçişin merkezi" dedi.

Bursa’da 17 OSB bulunduğunu, 15 bin metrekarenin üzerinde yalnızca 146 parsel bulunduğunu ifade eden Burkay, TEKNOSAB’daki parsellerin tamamının 15 bin metrekarenin üzerinde olduğunu aktardı. Bölgede 150 bin metrekare kapalı alana sahip ve tek katta üretim gerçekleştiren tesislerin de bulunduğunu belirtti.

Teknoloji yatırımları büyüyecek

TEKNOSAB’da hizmet ve destek alanları kapsamında Türkiye’nin en büyük teknoparkını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Burkay, bölgenin yalnızca üretim değil, teknoloji yatırımları açısından da önemli bir merkez olacağını ifade etti.

Burkay, yabancı şirketlerin üretimin yanı sıra teknoloji geliştirmek için de TEKNOSAB’a gelmesini hedeflediklerini belirterek, bölgede Data Center ve Lojistik Teknopark projelerinin de bulunduğunu söyledi. Lojistik Teknopark’ta inşaat çalışmalarının sürdüğünü ve kira sözleşmelerinin yapılmaya başlandığını aktaran Burkay, enerji altyapısının da ekosistemin önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

7 bin firmalık yapı

TEKNOSAB KOBİ OSB projesi hakkında da bilgi veren Burkay, genişleme alanının 2026 yılının Şubat ayında onaylandığını söyledi. Kamulaştırma süreci için yol haritasının hazır olduğunu belirten Burkay, bölgede sektörel kümelenmelere uygun modüler bir yapı oluşturulacağını ifade etti.

Firmalara fabrikaların hazır şekilde sunulmasının planlandığını belirten Burkay, projeye henüz bir ay dolmadan 3 binin üzerinde firmanın talepte bulunduğunu açıkladı.

Burkay, "Gerçek üretici KOBİ’lerimizin fabrikalarını satın alarak üretimlerini yapmalarını istiyoruz" dedi. TEKNOSAB ekosisteminde üretim ve ticaret faaliyetleriyle 7 bin firmaya ulaşacak bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni Bursa’nın nüfusu 100 bine ulaşacak

TEKNOSAB’da savunma sanayisine yönelik Defence Hub’ın da yer alacağını belirten Burkay, bölgenin üretim alanlarının yanı sıra ticaret, hizmet, serbest bölge, teknoloji geliştirme ve veri merkezi gibi farklı unsurları bir araya getireceğini söyledi.

Bölgede konut yatırımlarının da sürdüğünü ifade eden Burkay, TOKİ tarafından 3 bin konutun tamamlandığını, 7 bin konutun daha yapımına başlanacağını aktardı. Önümüzdeki 4 yılda konut sayısının 30 bine ulaşmasının hedeflendiğini belirten Burkay, TEKNOSAB çevresinde yaklaşık 100 bin nüfuslu yeni bir yerleşim alanının oluşacağını kaydetti.

Burkay, iş dünyasına TEKNOSAB ekosisteminde yer alma çağrısında bulunarak, bölgenin Marmara Bölgesi ve Türkiye’nin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Durmaz: Projeler heyecan veriyor

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da TEKNOSAB’da ortaya konulan projelerin iş dünyasında heyecan oluşturduğunu söyledi.TEKNOSAB’ın kısa sürede büyük yatırımlara hazır hale getirilmesinin kolay olmadığını belirten Durmaz, Bursa OSB’nin 7 milyon metrekarelik bir alanı kapsadığını ve genişleme çalışmaları için uzun süredir girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

TEKNOSAB’ın 4 yıl gibi kısa bir sürede önemli yatırımlara hazır hale gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Durmaz, sanayicilerin geleceğe yönelik çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Durmaz, ortaya konulan projelerin çalışanlara ve Bursa’nın ekonomik dinamiklerine moral sağlayacağını belirterek, "Gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.