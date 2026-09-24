Resepsiyonun açılışında konuşan Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin Balkanlar'a örnek oluşturduğunu söyledi. Bursa’nın Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinde özel bir konuma sahip olduğunu belirten Bedzeti, kentte yaşayan Rumeli ve Balkan kökenli vatandaşların iki ülke arasındaki gönül bağının önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Ekonomik, kültürel ve sosyal projelerin artırılmasının yanı sıra belediyeler arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında gördüklerini belirten Bedzeti, Kuzey Makedonya’nın Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi’ne alınmasının ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

Bedzeti, "Bu hedef sadece rakamlardan ibaret değildir. Aynı zamanda ortak yatırımların, projelerin ve ticaretin de artırılması anlamına gelmektedir. Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosluğu olarak ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Ticaret 1 milyar doları aştı

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren yabancı şirketler arasında Türk şirketlerinin yaklaşık 4 bin şirketle ilk sırada yer aldığını söyledi. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Manasijevski, Türk turistlerin de Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden yabancı turistler arasında ilk sırada bulunduğunu ifade etti.