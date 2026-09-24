Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı’nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ayakkabı ve saraciye sektörünün üretim, ihracat, insan kaynağı ve ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik eylem planını paylaştı. BTSO’nun 2030 Vizyonu kapsamında hazırlanan planla sektörün yeni pazarlara açılması ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Bursa’nın köklü üretim kültürünün önemli unsurlarından biri olan ayakkabı ve saraciye sektörünü daha güçlü bir ticaret ve ihracat yapısına kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Burkay, üreticilerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak adımları hızla hayata geçireceklerini söyledi.

Sektörün ticaret hacmini artırmak amacıyla Ticari Safari Projesi kapsamında önemli bir organizasyona hazırlandıklarını ifade eden Burkay, kasım ayında yurt içi ve yurt dışından 250 kişilik alım heyetinin Bursa’da ağırlanacağını bildirdi.

Burkay, "Alıcıları doğrudan sektörün üreticileriyle bir araya getirerek yeni ticaret bağlantılarının kurulmasını hedefliyoruz. Gençosman'ın ticaret hareketliliğini yeniden güçlendirecek bu buluşmayı sektörümüz adına önemli bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

Hedef pazarlar genişliyor

Bursa’daki firmaların ihracat yolculuğunda yanlarında olacaklarını belirten Burkay, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE çalışmalarıyla Afrika ve Balkan pazarlarına yönelik yurt dışı pazarlama faaliyetlerine hız vereceklerini söyledi.

Üreticileri hedef pazarlardaki alıcılarla doğrudan buluşturacaklarını kaydeden Burkay, bu çalışmalarla Bursa’dan dünyaya uzanan yeni ticaret kanalları oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üretime nitelikli iş gücü desteği

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini aktaran Burkay, ayakkabı, saraciye, kalıp ve model hazırlama alanlarında çıraklık eğitimlerinin güçlendirileceğini belirtti.

Burkay ayrıca TEKNOSAB Organize Ticaret Bölgesi içerisinde Ayakkabıcılar Organize Ticaret Bölgesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Projeyle sektörün modern ticaret, lojistik ve üretim altyapısına kavuşması hedefleniyor.