Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, ilçe belediye başkanları, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, ARSİYAD Başkan Vekili Ahmet Erdi Altıntaş, YAPİDER Başkanı Sevcan İlici ile akademik odaların yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ayrıca “Kapalı Çarşıdan Sanayiye – Bursa’nın Ticaret ve Üretim Yolculuğu” konulu panel de düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka, 2026-2029 döneminin yeni vizyonunu ve hedeflerini konuklarla paylaştı.

BUİKAD’ın 20 yılı geride bırakmaya hazırlandığını belirten Saka, “Yıllar içinde büyüyen kadın dayanışmamız, farklı sektörlerden üyelerimizin bilgi ve deneyimi, hayata geçirdiğimiz projeler ve kurduğumuz değerli iş birlikleri bugün BUİKAD’ın en kıymetli kazanımlarını oluşturuyor. Kurulduğumuz günden bu yana kadınların çalışma hayatındaki temsilini güçlendirmek için çalıştık; dayanışmayı, üretimi ve değişimi bu yolculuğun ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Şimdi bu deneyimi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturacağımız yeni bir döneme başlıyoruz. Bu nedenle 2026–2029 dönem yaklaşımımızı ‘Güçlü Birikimden Yeni Stratejik Modele’ sözleriyle ifade ediyoruz” diye konuştu.

İş hayatında kadının gücü

20 yıllık birikimlerinden aldıkları güçle, kadınların iş hayatında, girişimcilikte ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığı; üyeleriyle birlikte ürettikleri değerin Bursa’ya ve ülkeye yayıldığı bir dönem için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka, 2026-2029 döneminin güzel işbirliklerine, değerli çalışmalara ve kalıcı sonuçlara vesile olması dileklerinde bulundu.