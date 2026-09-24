BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, “Makinelere, otomasyona, robotlara, dijital sistemlere ve yapay zekâya yatırım yapıyoruz. Ama bütün bunların üzerinde hâlâ en önemli yatırım, insana yapılan yatırım” dedi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvenin teması “Momentum” olarak seçilirken, zirvenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, “Çok hızlı değişen bir dünyada artık durmak, olduğumuz yerde kalmak değil, geride kalmak anlamına geliyor” dedi.“Yapay zekâ ile birlikte artık bilgiyi bizim için bulan, özetleyen, analiz eden sistemlere sahibiz” diyen BUSİAD Başkanı Hatunoğlu, şöyle devam etti:“Dolayısıyla farkı yaratan artık yalnızca ne bildiğimiz değil; hangi soruyu sorduğumuz, bilgiyi nasıl yorumladığımız ve onu nasıl değere dönüştürdüğümüz. Bu da bizi çok önemli bir soruyla karşı karşıya bırakıyor: Yapay zekâ çağında nasıl bir insan yetiştirmeliyiz? Bilgiyi ezberleyen mi, doğru soruyu sorabilen mi? Kendisine verilen problemi çözen mi, yoksa henüz kimsenin görmediği problemi fark edebilen mi? Teknolojiyi yalnızca kullanan mı, yoksa onunla yeni değerler yaratabilen mi? Bence eğitim dünyasının da iş dünyasının da önündeki temel sorulardan biri artık budur.”Eğitimin hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğunu da kaydeden Hatunoğlu, “Aynı durum şirketlerimiz için de geçerli. Bugün makinelere, otomasyona, robotlara, dijital sistemlere ve yapay zekâya yatırım yapıyoruz. Ama bütün bunların üzerinde hâlâ en önemli yatırım insana yapılan yatırım” diye konuştu.