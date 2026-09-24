Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), yapay zekâ alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje ile otomotiv sektöründe kullanılan yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrol süreçlerine yönelik yapay zekâ destekli bir sistem geliştirilecek.18 ay sürecek projenin akademik koordinasyonunu BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gelen yürütecek. Projede A.DÖKSAN Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteri kuruluş, ALTEKNA Mühendislik ve Teknoloji Ltd. Şti. ise teknoloji sağlayıcı olarak görev alacak.

Proje kapsamında otomotiv sektöründe üretilen yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrolünü daha hızlı ve güvenilir hale getirecek robotik bir sistem geliştirilecek. Üretim hattındaki parçalar robot teknolojileriyle taranırken, yüzeylerde oluşan hatalar yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleriyle otomatik olarak belirlenecek. Sistem, görüntü işleme teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarından yararlanacak.Bu sayede kalite kontrol süreçlerinde insan kaynaklı hataların azaltılması, üretim hızının artırılması ve ürün kalitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni algoritmalar geliştirilecek

Proje kapsamında iki lisansüstü bursiyer öğrenci de desteklenecek. Endüstriyel robotların yüzey tarama sensörleriyle entegrasyonu için kalibrasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Ölçüm sistemlerinden elde edilen veriler kullanılarak yüzey hatalarının belirlenmesine ve hata ayıklama süreçlerine yönelik yeni algoritmalar geliştirilecek.

BTÜ’nün proje sayısı 4’e çıktı

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projede görev alan akademisyen ve paydaşları tebrik ederek üniversitenin TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısının 4’e yükseldiğini söyledi. Çağlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından 2022’den bu yana yürütülen çağrı kapsamında desteklenen toplam 61 projenin 4’ünde BTÜ’nün yer almasının üniversite açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Yapay zekâ teknolojilerini sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturan projelerin üniversite-sanayi iş birliğinin somut çıktıları olduğunu ifade eden Çağlar, akademisyenleri ve proje paydaşlarını tebrik etti.