Sezon açılışında konuşan Bursa BUSADER YKB Dr. Fatma Akalp, “Bu seneki açılışımızda bana memleketimi hatırlatan zeytin ağacını tema olarak tercih ettik. Çünkü BUSADER; zeytin ağacı gibi kökleri güçlü, zarif ve her zaman yükselen ve ileri giden bir niteliğe sahip. BUSADER ailemle bugün de yine sosyal yardımlaşmayı hedefleyen etkinliklerimize bir yenisini ekledik. Amacımızı gerçekleştirmek üzere düzenlediğimiz bu açılışla beraber yeni sezonun sosyal yardım dolu bir yıl olacağının müjdesini vermek isterim. Katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan BUSADER Federasyonu YKB Zerrin Özgüle ise, “Bu güzel etkinlik için öncelikle başkanıma ve Bursa BUSADER üyelerine çok teşekkür ederim. Bu sene BUSADER’in 10. yılını dolduruyoruz. Nice 10 yıllara demenin yanı sıra bu senenin bizim için biraz daha farklı olacağını belirtmek isterim. BUSADER Federasyonu olarak kurulduğumuz gün olan 20 Kasım’da bir ödül gecesi düzenlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.