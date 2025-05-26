Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 seviyesinde koruduklarını duyurdu. 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri ise sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8 seviyesinde tutuldu. Karahan, enflasyon beklentilerinde değişikliğe gitmediklerini ve dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Başkan Karahan, sıkı para politikalarının sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ettiklerini ve önümüzdeki dönemde de bu kararlı duruşu sürdüreceklerini ifade etti. Küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü risklerin arttığını ve ticaret politikalarına dair belirsizliklerin yükseldiğini vurgulayan Karahan, tarife adımlarının enflasyon beklentilerini bir miktar artırdığını ancak piyasalarda daha fazla faiz indirimi beklentisinin fiyatlandığını kaydetti. Merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini temkinli sürdüreceklerini de ekledi.

Karahan, ilk çeyrekte sanayi ve hizmet üretiminin arttığını, ancak anket bazlı göstergelerin sanayide daha zayıf bir görünüme işaret ettiğini belirtti. İşgücü piyasasının manşet işsizlik oranının ima ettiğinden daha az sıkı olduğunu dile getirdi. İlk çeyrekte yurt içi talep ivme kaybetse de öngörülerin üzerinde seyrettiğini ve talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını söyledi. Talep koşullarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patikayla daha uyumlu hareket edeceğini öngördüklerini, aksi bir durumda gerekli önlemleri alacaklarını yineledi.