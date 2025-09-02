Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, villa tipi GES sistemleriyle bireysel kullanıcıları hem ekonomik hem de çevreci bir çözümle buluşturuyor. Güneş panelleri sayesinde çatılardan elektrik üretmeyi mümkün kılan bu sistemler, yüksek enerji verimliliği ve estetik uyumuyla öne çıkıyor.

Erol Dağlıoğlu: “Her villa kendi enerjisini üretsin”

Dağlıoğlu Enerji-PowerED Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, Türkiye’nin yüksek güneşlenme süresine dikkat çekerek villa tipi GES sistemlerinin önemini vurguladı. Dağlıoğlu, “Her bireyin enerji üreticisi olabileceği bir dönemdeyiz. Doğaya dost, cebinize dost çözümlerimizle, villalar için estetikten ödün vermeden enerji bağımsızlığı sunuyoruz” dedi.

Dağlıoğlu Enerji-PowerED, projelendirmeden montaja; periyodik bakım, panel temizliği ve SmartLogger veri takibine kadar tüm süreçlerde villa sahiplerinin yanında yer alıyor. Şirket, çatılardan hem bugünün hem de yarının enerjisini üretmeyi mümkün kılan çözümleriyle sektördeki konumunu güçlendiriyor.