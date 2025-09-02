Kayapa OSB içerisinde bulunan ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün tahsis ettiği 2 bin 560 M2’lik alan yapılacak Kayapa OSB Polis Merkezi Hizmet Binası’nın temel atma törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Teftiş Kurulu Başkanı Kayhan Keser, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, Özel Güvenlik Denetleme Bursa Bölge Başkanı Mehmet Mustafa Altınsu, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin’in yansıra Kayapa OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri ve Bölgede faaliyet gösteren fabrikaların temsilcileri katıldı.

Vali Ayyıldız’dan teşekkür

Törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “Devlet vatandaş ve sanayici işbirliğiyle böyle güzel bir esere imza atılmasına vesile olan iş adamlarımıza, sanayicilerimize, KSİAD’a ve Emniyet Müdürümüz ile personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Huzuru getirmek için çalışacağız”

Temeli atılan Kayapa OSB Polis Merkezi sayesinde vatandaşlara hizmet ve güvenliği daha hızlı ve birinci elden ulaştıracaklarının altını çizen Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, “Bölgedeki sanayicilerin işbirliğiyle ve kamu kurumlarımızın katkılarıyla bu bölge için de huzur ve sükuneti getirmek adına personelimiz gayretli çalışmalarına devam edecek. İnşallah KSİAD’ın katkıları örnek bir dayanışmaya vesile olacak ve güvenlik güçlerimize daha modern imkanlar sağlayarak vatandaşlarımızın güven duygusunu pekiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, yeni hizmet binamızın bölgemize, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ülke ekonomisine katkı sağlamaktan mutluyuz”

Kayapa OSB Polis Merkezi’nin inşa edilmesinde yoğun çaba sarfeden KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler de, “Kayapa Organize Sanayi Bölgemiz çevreye duyarlı, üretimde sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Üretime, istihdama, ihracata kısaca kentimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan mutluyuz. Bu gelişmelerde Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği’mizin katkıları da büyük önem taşımaktadır. Derneğimiz, sadece sanayiciler arasında dayanışmayı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda eğitim, çevre, güvenlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da birçok projeye öncülük ediyor. Bölgeye vizyon kazandıran bu iş birliği kültürü, Kayapa OSB’yi farklılaştıran en önemli unsurlardan biridir” dedi.