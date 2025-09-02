Bin 500’den fazla firma, Fabtech 2025’te en yeni teknolojilerini sergileyecek. Fuar boyunca 35–40 bin profesyonel ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Kaynaktan robotik sistemlere, sac işleme makinelerinden 3D üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı etkinlik, sektörün geleceğini şekillendiren trendlerin belirlendiği uluslararası bir merkez konumunda.

Bursa’dan 7 firma yer alacak

Türkiye’nin sanayi üssü Bursa, bu yıl da fuarda güçlü bir şekilde temsil edilecek. Akyapak, Alpmac, Baykal, Durmazlar, Ermaksan, Podim Zımpara ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) katılımcılar arasında yerini alacak. Sektörlerinde küresel ölçekte söz sahibi olan bu firmalar, sac işleme ve lazer kesimden zımpara makinelerine kadar geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor. Bursa’dan katılan firmalar, sadece ürünlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için de önemli temaslar kurmayı hedefliyor.

Uluslararası pazarlara açılan bir vitrin

Bursa iş dünyası açısından Fabtech, yalnızca bir fuar değil aynı zamanda uluslararası pazarlara açılan bir vitrin olarak görülüyor. Sanayi kenti Bursa’nın üretim gücü, fuar sayesinde Amerika başta olmak üzere dünya genelinde binlerce sektör profesyoneline ulaşacak.

Sanayi arenasındaki yeri daha fazla güçlenecek

Fabtech 2025, büyüklüğü ve kapsamıyla metal şekillendirme ve imalat sektöründe yılın en önemli etkinliklerinden biri olacak. Bursa’dan katılan firmaların bu küresel platformda sergileyeceği performans, şehrin uluslararası sanayi arenasındaki yerini daha da güçlendirecek.