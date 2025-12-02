Türkiye’nin makine üretimindeki lider şehirlerinden biri olan Bursa, küresel sanayi sahnesindeki gücünü Makine ve Teknoloji Fuarı - MEEXX - 2025 ile sergiliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde düzenlenen fuar, KFA Fuarcılık’ın uluslararası çapta büyüyen organizasyon tecrübesi ile 3–6 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi’nde sektörün dünya genelindeki profesyonellerini bir araya getiriyor. MEEXX 2025, üretimin kalbinde yer alan teknolojileri bir arada sunarak hem bugünkü dönüşümü hem de geleceğin üretim vizyonunu ortaya koyacak. Akıllı fabrikalar, robotik uygulamalar, ileri imalat teknolojileri, endüstriyel yazılımlar, otonom sistemler ve enerji verimliliği çözümleri fuarın öne çıkan temaları arasında yer alacak. Katılımcı firmalar, en yeni ürün ve sistemlerini sektör profesyonellerine tanıtırken; ziyaretçiler teknolojileri deneyimleme, uygulamalı sunumları takip etme ve teknik seminerlerle bilgi birikimlerini artırma fırsatı bulacak.

Küresel sanayinin buluşma adresi olacak

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’dan profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak olan MEEXX, uluslararası ticaretin en dinamik merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Fuar, teknoloji tedarikçileriyle çözüm arayan sanayi firmalarını doğrudan bir araya getirerek hem ticari hem stratejik iş birliklerinin kapılarını açacak.

Makine ve üretim teknolojilerinin tüm bileşenleri MEEXX’te

Makine ve üretim teknolojileri; hammaddenin işlenmesinden nihai ürüne dönüşümüne kadar tüm süreçleri kapsayan çok disiplinli bir alan olarak öne çıkıyor. Fuar kapsamında, talaşlı imalat teknolojileri, kaynak teknolojileri, otomasyon ve robotik sistemler, CAD/CAM çözümleri, hidrolik ve pnömatik sistemler, makine montajı, bakım ve test süreçleri, İmalat & kalite kontrol teknikleri gibi üretim süreçlerinin tüm kritik bileşenleri sergilenecek.

Başkan Burkay: “MEEXX sadece ürün sergileme alanı değil”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Bursa’da düzenlenecek olan MEEXX Fuarı’nın sadece ürün sergileme alanı olmadığını, Türkiye’nin makine teknolojilerinde yeni bir vizyon ortaya koyan stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Burkay, fuarın bu yıl çok daha geniş bir içerikle, daha yüksek katma değer üreten bir konseptle kurgulandığını belirtti.

“Bursa, makine sektörünün yükselen inovasyon merkezi”

Başkan İbrahim Burkay, Bursa’nın üretim çeşitliliği, güçlü mühendislik birikimi ve dünya pazarlarına erişim hızı sayesinde küresel rekabet avantajı taşıyan benzersiz bir makine ekosistemine sahip olduğunu ifade etti. Burkay, “Bursa, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş üniversite–sanayi iş birliği modeli ve köklü üretim kültürü ile makine teknolojilerinin geleceğini belirleyen stratejik bir üretim üssü konumunda. Bursa, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da makine sektörünün yükselen inovasyon merkezlerinden biri haline geldi.” dedi.

MEEXX fuarı ile sektöre yeni bir vizyon

Başkan Burkay, Bursa’nın fuarcılıkta marka kent olma hedefi doğrultusunda MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı’nı bu yıl önceki organizasyonlardan daha kapsamlı ve daha yenilikçi bir yapıda kurguladıklarını belirtti. Burkay, fuarın sektörün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturacak güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. İbrahim Burkay, MEEXX Fuarı’nın bu yıl makine ve üretim teknolojilerindeki en güncel yenilikleri sektör profesyonelleriyle buluşturduğunu söyledi. Yerli ve yabancı alıcıların fuara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Burkay, bu buluşmanın yüksek hacimli ticaret fırsatlarını beraberinde getireceğini vurguladı. Başkan Burkay, ayrıca dijitalleşme, robotik, otomasyon, Endüstri 4.0 ve verimlilik temalarının fuarın odak noktalarını oluşturduğunu aktardı.