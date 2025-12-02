Mudanya Belediyesi iştiraki TARIM AŞ ile Çepni, Çınarlı, Esence, Hasköy, Çayönü, Mürsel, Yalıçiftlik ve Yörükali mahallelerinin tarımsal kalkınma kooperatifinin ortaklığıyla kurulan Mudanya İmece AŞ’nin projelendirdiği Mudanya İmece Çepni Zeytinyağı Fabrikası törenle hizmete açıldı. Günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesine sahip tesis, Mudanya’da tarımsal üretimi daha sürdürülebilir ve verimli hale getirecek. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fabrikanın Mudanya’nın toprağına, zeytinine ve üreticisine duyulan sorumluluğu büyüten önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Zeytinin bu topraklarda bir ürün olmanın ötesinde kimlik, kültür ve alın teri olduğunu vurgulayan Dalgıç, Çepni Mahallesi’nde belediyeye ait harap haldeki yapının yeniden üretime kazandırıldığını anlattı. Günlük 80 ton kapasiteye sahip tesisin, hem Mudanya’nın zeytinyağı markasını oluşturma hedefine altyapı sağladığını hem de üreticinin emeğini daha iyi koşullarda değerlendirmeye imkan tanıdığını söyleyen Dalgıç, “Dünyanın en kıymetli zeytinleri Mudanya’da yetişiyor. Görevimiz bu değeri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu tesis, Mudanya’nın kamu eliyle kurduğu ilk zeytinyağı üretim yapısıdır. İlçe belediyeleri arasında bu ölçekte ve teknik standartta bir üretim tesisinin kurulması Türkiye’de ilk örneklerden biridir. Bu da bizim için ayrı bir sorumluluktur” dedi.