DOSAB Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula, Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu başta olmak üzere 60’ın üzerinde sanayici katıldı. Toplantının divan başkanlığını Cem Ünal, divan üyeliğini ise Ümit Buluç üstlendi. Katılımın yüksek olması, bölge sanayicilerinin sürece verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni tesis kurulumları ve hizmet alanları oy birliğiyle onaylandı

Toplantıda, OSB’de kurulacak yeni tesislere ilişkin prensiplerin belirlenmesi, hizmet ve destek alanlarının yapılaşması ve bu alanların satışına yönelik esaslar oy birliğiyle kabul edildi. Böylece DOSAB, sanayicilere daha modern, organize ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı sunma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Çevreci yatırım: atıksu geri kazanım tesisi için 2. etap gündemde

Toplantının bir diğer kritik gündem maddesi ise çevreye duyarlı yatırımlar oldu. DOSAB’ın örnek çevre projelerinden biri olan Atıksu Geri Kazanım Tesisi’nin 2. Etap Projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kredi başvurusu yapılması konusunda DOSAB Yönetim Kurulu’na yetki verildi. Bu proje tamamlandığında, sanayi bölgesinde su kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük katkı sağlayacak.

Ersan Özsoy’dan birlik ve iş birliği vurgusu

Toplantının sonunda söz alan DOSAB Başkan Vekili Ersan Özsoy, bölge sanayicilerine teşekkür ederek, alınan kararların DOSAB’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Özsoy, “Sanayicilerimizin ortak akılla hareket etmesi, bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için vazgeçilmezdir. Alınan kararlarla birlikte çevreye duyarlı, teknolojik ve güçlü bir sanayi altyapısı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz,” dedi.

DOSAB, Bursa sanayisinin geleceğine yatırım yapıyor

Toplantıdan çıkan kararlar, DOSAB’ın sadece üretim değil, aynı zamanda çevre, altyapı ve hizmet alanlarında da geleceğe dönük stratejik adımlar attığını gösterdi. Altyapı yatırımları, sürdürülebilir çevre projeleri ve sanayicilere sunulan yeni hizmet alanlarıyla DOSAB, Bursa sanayisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.